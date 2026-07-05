به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باید در استادیومی به میدان برود که میزبان یکی از بدنام‌ترین و جنجالی‌ترین حوادث تاریخ سه‌شیرها بوده است؛ جایی که آن‌ها باید با مکزیک، یکی از میزبانان مشترک این دوره سرشاخ شوند. اکنون ۴۰ سال از تقابل تاریخی انگلیس و آرژانتین در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۸۶ در ورزشگاه آزتکا می‌گذرد؛ استادیومی که اکنون به طور رسمی با نام «استادیو بانورته» شناخته می‌شود و در این جام جهانی با نام «ورزشگاه مکزیکوسیتی» معرفی شده است.

در آن مسابقه تاریخی، دو تیم تا دقیقه ۵۱ در تساوی بدون گل قفل شده بودند، اما ناگهان دیگو مارادونای بزرگ گلی را به ثمر رساند که بعدها به گل «دست خدا» معروف شد؛ صحنه‌ای که او به هوا برخاست و با مشت توپ را به قعر دروازه پیتر شیلتون فرستاد. این لحظه برای همیشه در فولکلور و تاریخ فوتبال ثبت شد، درست مانند گل دوم و انفرادی خیره‌کننده او که تک‌گل اواخر بازی گری لینه‌کر را به یک تسلی‌خاطر ناچیز تبدیل کرد و پایانی تلخ و خردکننده را برای رویای جام جهانی انگلیس رقم زد.

کابوس مارادونا و دست خدا

این بار برای انگلیس، نوبت به یک نبرد حساس در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل مکزیکِ میزبان رسیده است و شاگردان توماس توخل به خوبی می‌دانند که التیام بخشیدن به زخم‌ ۴۰ ساله اصلاً کار آسانی نخواهد بود؛ به خصوص با توجه به چالش بزرگ هم‌سطح شدن و سازگاری با بازی در ارتفاع بالای مکزیکوسیتی.

انگلیس پس از صدرنشینی در گروه خود، در مرحله یک‌شانزدهم در آتلانتا به سختی از سد جمهوری دموکراتیک کنگو عبور کرد، جایی که هری کین کاپیتان تیم با به ثمر رساندن دو گل در اواخر مسابقه، کامبک و پیروزی ۲-۱ را برای تیمش به ارمغان آورد.

اولین گل از آن دو گل با ضربه سر به ثمر رسید و کین اکنون چهار گل با ضربه سر در ادوار جام جهانی دارد که سه گل آن در تورنمنت امسال ثبت شده است. از سال ۱۹۶۶ تاکنون، تنها میروسلاو کلوزه (۷ گل) و گرد مولر (۵ گل) در تاریخ این رقابت‌ها گل‌های سرزنی بیشتری نسبت به کاپیتان انگلیس به نام خود ثبت کرده‌اند.

سه‌شیرها در سال ۲۰۱۸ به نیمه‌نهایی رسیدند و چهار سال پیش در قطر نیز راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شدند. در نتیجه، آن‌ها در تلاش هستند تا برای دومین بار در تاریخ خود، در سه دوره متوالی تورنمنت به جمع هشت تیم برتر راه یابند؛ اتفاقی که پیش از این تنها در دوره‌های ۱۹۶۲ (یک‌چهارم نهایی)، ۱۹۶۶ (قهرمان) و ۱۹۷۰ (یک‌چهارم نهایی) برای آن‌ها رخ داده بود. جوردن پیکفورد به خاطر مهار نکردن شوت زاویه بسته برایان سیپنگا مقابل کنگو با انتقادهایی مواجه شد، اما این دروازه‌بان اورتون آماده هفدهمین بازی خود در جام جهانی است؛ آماری که او را با رکورد پیتر شیلتون به عنوان بیشترین بازی در این رقابت‌ها برای تیم ملی مردان انگلیس برابر خواهد کرد.

ارتش آگیره در راه شکستن رکوردهای تاریخی قرن

در سمت مقابل، مکزیک تورنمنت قدرتمندی را تا به اینجای کار پشت سر گذاشته است؛ آن‌ها هر سه بازی گروهی خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند و سپس در اولین مرحله حذفی، با یک برد متقاعدکننده ۲-۰ اکوادور را از پیش رو برداشتند. «ال تری» کارنامه فوق‌العاده درخشانی در ورزشگاه آزتکا دارد؛ چرا که هرگز در یک بازی جام جهانی در این استادیوم بازنده نبوده و آمار دو تساوی و هشت پیروزی (شامل شش برد متوالی اخیر) را ثبت کرده است.

این تقابل یازدهمین بار خواهد بود که آن‌ها در جام جهانی در این استادیوم بازی می‌کنند که این موضوع، آزتکا را به رکورد بیشترین بازی انجام‌شده توسط یک تیم در یک ورزشگاه در تاریخ این رقابت‌ها می‌رساند. مکزیک در ۸۹ بازی رسمی قبلی خود در آزتکا، تنها دو بار شکست خورده است؛ مقابل کاستاریکا در سال ۲۰۰۱ و برابر هندوراس در سال ۲۰۱۳. روند شکست‌ناپذیری فعلی آن‌ها در مسابقات رسمی در این دژ به ۲۲ بازی (۱۶ برد و ۶ تساوی) می‌رسد. چهار پیروزی کسب‌شده توسط شاگردان خاویر آگیره در تورنمنت امسال، از همین حالا بیشترین تعداد برد آن‌ها در یک دوره جام جهانی محسوب می‌شود. آن‌ها یکی از دو میزبانی در این قرن هستند که هر چهار بازی ابتدایی خود را برده‌اند و با رکورد آلمان در سال ۲۰۰۶ برابری می‌کنند. در این میان، ایتالیا تنها میزبانی است که موفق شده هر پنج بازی اول خود را ببرد (در سال ۱۹۹۰).

مکزیک همچنین می‌تواند به دومین تیم تاریخ جام جهانی تبدیل شود که در پنج مسابقه اول خود کلین‌شیت می‌کند؛ رکوردی که پیش از این در اختیار ایتالیای ۱۹۹۰ بود که در نهایت به مقام سوم رسید و انگلیس را در رده‌بندی شکست داد.

جولیان کوئینونس می‌تواند خطرناک‌ترین مهره مکزیک باشد؛ او به طور مستقیم روی چهار گل در جام جهانی ۲۰۲۶ تاثیرگذار بوده (۳ گل و ۱ پاس گل) که از سال ۱۹۶۶ تاکنون، در کنار لوئیس هرناندز در سال ۱۹۹۸، بیشترین آمار توسط یک بازیکن مکزیکی در یک دوره است. کوئینونس با زدن ۳ گل، تنها یک گل با رکورد هرناندز برای بیشترین گل زده یک مکزیکی در یک دوره فاصله دارد (۴ گل در سال ۱۹۹۸). روبرتو آلوارادو نیز نقشی تعیین‌کننده برای ال تری داشته و با ثبت سه پاس گل، رکورد بیشترین پاس گل توسط یک بازیکن مکزیکی در یک دوره جام جهانی را در اختیار دارد. او همچنین در این دوره در فاکتورهای خلق موقعیت (۱۰ بار)، بازپس‌گیری مالکیت (۱۵ بار) و تکل موفق (۷ بار) در صدر بازیکنان مکزیک قرار دارد.

پیش‌بینی ابرکامپیوتر اپتا از فینال زودرس

این دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی، دومین تقابل انگلیس و مکزیک در تاریخ جام جهانی است. برای پیدا کردن رویارویی قبلی آن‌ها باید به دوران قهرمانی سه‌شیرها در خاک خود در سال ۱۹۶۶ برگردید. انگلیس در آن زمان در مرحله گروهی با گل‌های بابی چارلتون و راجر هانت با نتیجه ۲-۰ پیروز شد و در نهایت تنها جام جهانی خود را تا به امروز فتح کرد.

انگلیس در چهار بازی اخیر خود در دیدارهای دوستانه بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۰، همیشه مقابل مکزیک برنده بوده است. این تنها چهارمین باری خواهد بود که انگلیس در این تورنمنت به مصاف یک کشور میزبان می‌رود؛ پس از سال ۱۹۵۴ (برد ۲-۰ مقابل سوئیس)، ۱۹۸۲ (تساوی ۰-۰ مقابل اسپانیا) و ۱۹۹۰ (شکست ۲-۱ برابر ایتالیا).

ابرکامپیوتر اوپتا یک مسابقه به شدت نزدیک و نفس‌گیر را پیش‌بینی می‌کند که کوچکترین جزئیات تفاوت‌ها را رقم خواهد زد. تاریخچه بازی‌های روبرو به سود انگلیس است، اما کارنامه شگفت‌انگیز ال تری در خاک خود می‌تواند فاکتوری تعیین‌کننده باشد. سه‌شیرها شانس پیروزی ۴۰.۶ درصدی در وقت‌های قانونی دارند که تنها کمی بالاتر از شانس ۳۱.۵ درصدی مکزیک است. احتمال تساوی نیز که بازی را به وقت‌های اضافه و احتمالاً ضربات پنالتی می‌کشاند، ۲۷.۹ درصد تخمین زده شده است.

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