از شلاق انتقاد تا پادشاهی در سلسائو
طوفان وینیسیوس جونیور برای به زانو درآوردن منتقدان
فوقستاره برزیلی که سالها به خاطر نمایشهایش در ترکیب سلسائو هدف تندترین حملات قرار داشت، در جام جهانی ۲۰۲۶ به یک رهبر بیجانشین تبدیل شده تا تمام منتقدانش را به سکوت دعوت کند.
به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور طی سالهای گذشته بارها ثابت کرده که یکی از بهترین و تراز اولترین بازیکنان فوتبال جهان است. او که دوران فوتبال خود را در آکادمی فلامینگو آغاز کرد و پرورش یافت، خیلی زود مسیر پیشرفت را طی کرد و ترانسفر گرانقیمتی برای او رقم خورد؛ چرا که وینیسیوس در آن زمان یکی از هیجانانگیزترین و آیندهدارترین استعدادهای جوان دنیا به شمار میرفت. باشگاه رئال مادرید در شرایطی که این ستاره تنها ۱۶ سال سن داشت برای جذب او دست به کار شد؛ از آنجایی که او برای انتقال فوری به جمع کهکشانیها بسیار جوان بود، لوس بلانکوس ۳۸ میلیون پوند پرداخت کرد تا خدمات او را پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی در سال ۲۰۱۸ پیشخرید کند.
این جابهجایی یک اتفاق بسیار بزرگ در دنیای فوتبال بود. در آن مقطع، وینیسیوس به دومین فروش گرانقیمت یک فوتبالیست برزیلی در تمام ادوار تاریخ تبدیل شد و پشت سر نیمار قرار گرفت که با قراردادی به ارزش ۴۸.۶ میلیون پوند از باشگاه دوران کودکیاش یعنی سانتوس به بارسلونا پیوسته بود. مبلغ انتقال وینیسیوس همچنین بالاترین رقمی بود که تا آن زمان یک باشگاه برای خرید یک فوتبالیست زیر ۱۹ سال پرداخت میکرد؛ موضوعی که نشان میداد رئال مادرید تا چه حد به سوپراستار شدن او ایمان دارد.
حق با مادریدیها بود؛ وینیسیوس جونیور تا کنون در ۲۴۲ بازی لالیگایی برای لوس بلانکوس موفق به ثبت ۷۷ گل و ۴۱ پاس گل شده است که میانگین نرخ چشمگیر ۰.۶۴ تاثیرگذاری روی گل در هر ۹۰ دقیقه را به نام او ثبت میکند.
ویترین افتخارات او نیز فوقالعاده است: سه قهرمانی لالیگا، دو قهرمانی کوپا دل ری، دو تاج پادشاهی لیگ قهرمانان اروپا و انبوهی از جوایز و افتخارات انفرادی. وینیسیوس در هر دو فینال لیگ قهرمانان اروپایی که در آنها به میدان رفته، کاملاً در قامت یک ستاره ظاهر شده و به ترتیب در فصلهای ۲۲-۲۰۲۱ و ۲۴-۲۰۲۳ گلهای سرنوشتسازی را برابر لیورپول و بوروسیا دورتموند به ثمر رسانده است. او حتی پس از یک سال درخشان و خارقالعاده، تا آستانه فتح توپ طلای سال ۲۰۲۴ نیز پیش رفت، هرچند که این جایزه در نهایت به رودری، ستاره منچسترسیتی اهدا شد. حالا او در جام جهانی ۲۰۲۶ در حال پرواز است.
از سایه سنگین نیمار تا انفجار ستاره مغضوب در لباس ملی
اما اوضاع برای وینیسیوس در عرصه ملی همیشه به این زیبایی و درخشش نبوده است. هواداران تیم ملی برزیل پیش از این از میزان کارایی و بازدهی او در تورنمنتهای قبلی به شدت ناامید و کلافه شده بودند؛ موضوعی که وقتی آن را با آمار شگفتانگیز و ثبات بینظیر او در رده باشگاهی مقایسه میکردید، یک ناامیدی بزرگ به نظر میرسید. به گفته مارکوس آلوز، کارشناس فوتبال برزیل: «انتظار میرفت که او تا الان به مرد اول و رهبر اصلی سلسائو تبدیل شده باشد.» آلوز میافزاید: «با این حال، با گذشت چهار سال از حذف تلخ برزیل در ضربات پنالتی مقابل کرواسی در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲، همچنان تردیدها پیرامون او پابرجا بود.»
انتقادها به همینجا ختم نشد و چندین ملیپوش سابق برزیل به صورت علنی درباره عملکرد ضعیف او در تیم ملی در مقایسه با درخشش بیحدومرزش در رئال مادرید صحبت کردند. فابیو لوسیانو که در سال ۲۰۰۳ یک بازی ملی برای سلسائو انجام داده بود، در این باره گفت: «یک مشکل در مورد وینی وجود دارد، چون متاسفانه وقتی نیمار حضور ندارد، او فکر میکند که خودش باید نیمار باشد. من فکر میکنم این مسئولیت خیلی سنگینی برای اوست.» لوسیانو در ادامه عنوان کرد: «او باید این بار سنگین را از روی شانههایش بردارد، تیم ملی هم باید این فشار را از روی او بردارد. تو نیمار نیستی. تو قرار نیست همه چیز را به تنهایی حل کنی. همه ما قرار است به تو کمک کنیم. کاری را انجام بده که در آن بهترین هستی و از خودت دفاع کن.»
اولین گل ملی وینیسیوس بسیار دیر به ثمر رسید؛ او سرانجام در نوزدهمین بازی ملی خود و در جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل شیلی موفق به گشودن دروازه حریف شد. وینیسیوس در سه تورنمنت بزرگ قبلی خود یعنی کوپا آمهریکا ۲۰۲۴، جام جهانی ۲۰۲۲ و کوپا آمهریکا ۲۰۲۱، در مجموع ۶۱۷ دقیقه بازی تنها ۳ گل به ثمر رساند و ۲ پاس گل داد. جدا از تورنمنتهای بزرگ، کارنامه کلی او برای برزیل کاملاً پایینتر از استانداردهای بالایی بود که هواداران برزیلی از او انتظار داشتند. او در ۴۹ بازی ملی خود قبل از این جام جهانی، به طور میانگین در هر دو بازی روی یک گل تاثیرگذار بود. نگاهی دقیقتر به آمار پنهان او نشان میدهد که وینی قبل از جام جهانی ۲۰۲۶، میانگین ۲.۵ نبرد منجر به شوت در هر ۹۰ دقیقه و ۱.۵ خلق موقعیت را ثبت کرده بود.
وقتی وینی پادشاهی میکند
اما در تورنمنت امسال، تقریباً تکتک فاکتورهای آماری او بهبود یافته و وینیسیوس شروع به درخشش و نجات کشورش کرده است. او در چهار بازی ابتدایی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به ثبت چهار گل و یک پاس گل شده است تا رسماً و با تمام قوا وارد کورس کسب کفش طلای جام جهانی شود.
در زمان نگارش این گزارش، تنها کیلیان امباپه (۶ گل)، لیونل مسی (۶ گل)، ارلینگ هالند (۵ گل) و هری کین (۵ گل) گلهای بیشتری نسبت به او به ثمر رساندهاند. خطر اصلی وینیسیوس ناشی از توانایی فوقالعاده او در حرکت با توپ در فضاها و عبور مارپیچ از بین مدافعان حریف با سرعت ویرانگر است.
از زمان اولین فصل حضورش در رئال مادرید در ۱۹-۲۰۱۸، در پنج لیگ معتبر اروپایی تنها کیلیان امباپه (با ۴۶۲ شوت و ۸۰ تاثیرگذاری روی گل پس از حمل توپ) آمار بهتری نسبت به وینیسیوس (با ۴۴۱ شوت و ۵۶ تاثیرگذاری روی گل پس از حمل توپ) ثبت کرده است. وینیسیوس در لیگ قهرمانان اروپا با ثبت ۱۵۹ شوت و ۲۲ تاثیرگذاری روی گل پس از حمل توپ، در صدر هر دو ردهبندی قرار دارد. او در تورنمنت امسال نیز با ۹ حمل توپ که منجر به شوت شده، مشترکاً با لامین یامال در رتبه اول قرار دارد. دو مورد از این حمل توپها منجر به گلزنی او شده که در این بخش تنها عثمان دمبله (۳ گل) آمار بهتری دارد. او همچنین با ۱۸ بار حمل توپ به داخل محوطه جریمه حریفان، در صدر رنکینگ جام جهانی ۲۰۲۶ ایستاده است.
وینیسیوس به طور مداوم خود و توپ را در بهترین موقعیتها قرار میدهد تا به یک تهدید مرگبار تبدیل شود؛ او با ثبت آمار ۳.۸۷ بالاترین نرخ گل متوقع (xG) را در میان تمام بازیکنان ایجاد کرده و با ۱۰ شوت در چارچوب، در رتبه دوم این فاکتور قرار دارد. مسابقه بعدی برزیل نبرد سرنوشتساز مرحله یکهشتم نهایی مقابل نروژ است؛ سوپرکامپیوتر اپتا در ۲۵ هزار شبیهسازی پیش از بازی خود، شانس صعود سلسائو را ۶۴.۷ درصد تخمین زده است و یک نمایش درخشان دیگر از سوی وینیسیوس میتواند تفاوت اصلی را رقم بزند. آخرین پیشبینیهای سوپرکامپیوتر به برزیل شانس ۹.۱ درصدی برای فتح ششمین جام قهرمانی جهان را میدهد. آیا وینیسیوس واقعاً میتواند کشورش را در این تابستان به شکوه و افتخار برساند؟ اگر او این کار را انجام دهد، تمامی علامت سوالهای پیش از تورنمنت درباره کیفیت او برای همیشه به دست فراموشی سپرده خواهند شد.