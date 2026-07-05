سمدو: بازی با اسپانیا یک فینال زودرس است
نلسون سمدو، مدافع تیم ملی پرتغال، پیش از دیدار حساس برابر اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد این مسابقه حکم «فینال قبل از فینال» را دارد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی پرتغال و اسپانیا روز ششم جولای در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر دالاس به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که بسیاری معتقدند میتوانست فینال این رقابتها باشد، اما قرار گرفتن پرتغال به عنوان تیم دوم گروهش، باعث شد این دربی خیلی زود و در دومین مرحله حذفی برگزار شود.
نلسون سمدو، مدافع سابق بارسلونا که اکنون برای فنرباغچه ترکیه بازی میکند، پیش از سفر تیم ملی پرتغال به دالاس درباره این مسابقه صحبت کرد.
سمدو درباره شرایط تیم ملی پرتغال گفت:«با اعتمادبهنفس زیادی وارد این مسابقه میشویم. کیفیت بازیکنان تیممان را میشناسیم و میدانیم چه تیم قدرتمندی در اختیار داریم. البته مقابل حریفی بسیار باکیفیت قرار میگیریم، اما نقاط قوت خودمان را هم میشناسیم و میدانیم در چه بخشهایی باید پیشرفت کنیم. دو هفته برای آماده شدن فرصت داریم و با روحیه بسیار خوبی به استقبال این مسابقه میرویم.»
او ادامه داد:«میدانیم بازی بسیار دشواری پیش رو داریم؛ مسابقهای که به نوعی فینال قبل از فینال است، چون هر دو تیم توانایی حضور در دیدار نهایی را دارند. مطمئنم شاهد یک بازی بزرگ خواهیم بود.»
مدافع پرتغال درباره اینکه آیا تیمی را میتوان بخت نخست این دیدار دانست، اظهار کرد:«فکر نمیکنم در این مسابقه تیمی شانس بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد. هر دو تیم کیفیت فوقالعادهای دارند و از بازیکنان بزرگی بهره میبرند، بنابراین انتظار یک بازی کاملاً متعادل را دارم.»
او با اشاره به آخرین تقابل دو تیم افزود:«آخرین بار در ضربات پنالتی برنده شدیم و امیدوارم این بار هم همان نتیجه تکرار شود. اما برای پیروزی باید بلد باشید سختی بکشید و رنج ببرید. ما این ویژگی را داریم و میدانیم برای برنده شدن باید تا آخرین لحظه بجنگیم.»
سمدو در پایان درباره مهار لامین یامال، ستاره جوان تیم ملی اسپانیا، گفت:«زمانی که در بارسلونا بازی میکردم، خودم بازیکن جوانی بودم و آن زمان آنسو فاتی تازه به تیم اصلی آمده بود. حالا هم لامین یامال برای اسپانیا یک استعداد فوقالعاده و یک جواهر واقعی است. میدانیم او میتواند در هر لحظه سرنوشت مسابقه را تغییر دهد، اما مهار چنین بازیکنی فقط وظیفه یک نفر نیست و همه تیم باید در این زمینه مشارکت کند.»
او در پایان خاطرنشان کرد:«قبلاً هم نشان دادهایم که تیمی به اندازه کافی قدرتمند هستیم تا با اسپانیا رقابت کنیم و این بار هم دقیقاً با همین هدف وارد زمین خواهیم شد.»