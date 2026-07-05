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نژادپرستی به سبک چیلاورت

خشم شدید فرانسوی‌ها از توهین بزرگ اسطوره پاراگوئه

خشم شدید فرانسوی‌ها از توهین بزرگ اسطوره پاراگوئه
کد خبر : 1808890
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رسانه‌های فرانسوی به شدت از اظهارات نژادپرستانه خوزه لوئیس چیلاورت که در واکنش به کری‌خوانی دوگاری، خروس‌ها را «یک تیم آفریقایی» خطاب کرده بود، انتقاد کردند و خواستار برخورد جدی با او شدند.

به گزارش ایلنا، کریستوف دوگاری پیش از این مسابقه در اظهاراتی بی‌پرده اعتراف کرده بود: «پاراگوئه در هم کوبیده خواهد شد. آن‌ها می‌خواهند دفاع کنند چون عاجزند، عاجزند، این را دو بار تکرار می‌کنم تا کاملاً واضح باشد؛ آن‌ها توانایی ارائه هیچ نوع بازی را ندارند. از نظر تهاجمی، عملکرد آن‌ها فاجعه‌بار است.» این کلمات به شدت خوزه لوئیس چیلاورت، دروازه‌بان اسبق تیم ملی پاراگوئه را آزرده‌خاطر کرد و خشم او را برانگیخت.

خشم شدید فرانسوی‌ها از توهین بزرگ اسطوره پاراگوئه

اسطوره جنجالی پاراگوئه در واکنش به این ادعا و در بیانیه‌ای تند اظهار داشت:

«کریستوف، حق با توست؛ ما در جام جهانی ۱۹۹۸ با فرانسوی‌ها روبرو شدیم و اکنون، پاراگوئه قرار است با یک تیم آفریقایی مواجه شود.»

رسانه‌های فرانسه از کنار این اظهارات نژادپرستانه و زننده چیلاورت به سادگی عبور نکردند. نشریه معتبر اکیپ ضمن محکوم کردن شدید این رفتار، انگشت اتهام را به سمت او نشانه رفت و تأکید کرد که این اولین بار نیست که چنین رفتاری از او سر می‌زند.

خشم شدید فرانسوی‌ها از توهین بزرگ اسطوره پاراگوئه

این رسانه نوشت: «دروازه‌بان سابق استراسبورگ یک مجرم سابقه‌دار در این زمینه‌ است. او در فوریه گذشته نیز در جریان یک برنامه زنده، حملات نژادپرستانه و همجنس‌گرایانه متعددی را علیه وینیسیوس جونیور و کیلیان امباپه انجام داده بود و در میان ادعاهایش، عنوان کرد که مهاجم فرانسوی با یک فرد ترنس‌جندر زندگی می‌کند. او پس از پافشاری بر این ادعا که فوتبال یک زمین بازی انحصاری و رزرو شده برای مردان است، در همان برنامه ابراز تاسف کرد که از زمان ورود میکروفون‌ها و دوربین‌ها به این ورزش، فوتبال حالتی زنانه به خود گرفته است.»

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