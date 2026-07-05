بیمحلی سنگربان پاراگوئه به امباپه
«این ذات فوتبال است»
دروازهبان تیم ملی پاراگوئه که پس از پایان بازی با بیمحلی به دست دادن کیلیان امباپه، توپ را به سمت این ستاره فرانسوی پرتاب کرده بود، به تندی پاسخ انتقادها را داد.
به گزارش ایلنا، اورلاندو گیل، سنگربان تیم ملی پاراگوئه، بار دیگر مرد شماره یک تیمش بود و به عنوان بهترین بازیکن زمین (MVP) در دیدار مقابل فرانسه انتخاب شد؛ مسابقهای که در آن تنها یک ضربه پنالتی توسط کیلیان امباپه تفاوتها را رقم زد. درست پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی بود که دروازهبان باشگاه سن لورنزو با مهاجم سرشناس فرانسوی درگیر شد.
گیل بلافاصله پس از سوت پایان مسابقه، دست خود را به سمت امباپه دراز کرد تا به او دست بدهد، اما این مهاجم به او بیمحلی کرد. دروازهبان پاراگوئه نیز در واکنش به این رفتار، توپ را به پشت امباپه پرتاب کرد. ستاره رئال مادرید این حرکت را هم نادیده گرفت و با هیجان و خشم فراوان به جشن و پایکوبی برای این پیروزی ادامه داد. گیل پس از بازی درباره این اتفاق جنجالی گفت: «من دستم را دراز کردم تا به او تبریک بگویم، اما او توجهی نکرد و من هم واقعاً کنترل خودم را از دست دادم و عصبانی شدم. کل ماجرا همین بود و بعد از آن آرام شدم. من فقط میخواستم به او تبریک بگویم چون آنها فصل فوقالعادهای را پشت سر گذاشتهاند و از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی هستند.»
از سوی دیگر، گیل به انتقادات شدیدی که نسبت به سبک بازی تدافعی تیم تحت هدایت گوستاوو آلفارو مطرح شده بود، واکنش نشان داد و گفت: «این فوتبال است؛ اگر آنها به این سبک بازی عادت ندارند، ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ پاراگوئه همین است؛ تیمی سرسخت و از نظر فیزیکی بسیار پرخاشگر و مهاجم. ما میخواستیم حضور و قدرت خود را در زمین دیکته کنیم و صلابت خود را نشان دهیم. میخواستیم این پیام را به وضوح منتقل کنیم که اگر توپ از ما رد شود، بازیکن حریف هرگز رد نخواهد شد؛ فکر میکنم تیم ما عملکرد بسیار خوبی داشت.»
دروازهبان ۲۶ ساله پاراگوئه، پس از درخشش خیرهکننده در ضربات پنالتی مقابل آلمان و مهار چندین موقعیت حتمی گلزنی در طول مسابقه برابر فرانسه، خود را به عنوان یکی از نامدارترین و مطرحترین گلرهای این تورنمنت بزرگ معرفی کرده است.