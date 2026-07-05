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صحبت‌های جالب سرمربی نروژ قبل از جدال با سلسائو:

وینیسیوس مثل یک رقصنده است/ 20 سال مقابل برزیل شکست‌ناپذیر بودیم!

وینیسیوس مثل یک رقصنده است/ 20 سال مقابل برزیل شکست‌ناپذیر بودیم!
کد خبر : 1808808
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سرمربی تیم ملی نروژ در آستانه دیدار حساس برابر برزیل در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از وینیسیوس جونیور تمجید کرد و تأکید داشت تیمش برای مهار ستاره آماده سلسائو، به یک برنامه دفاعی کاملاً گروهی نیاز دارد.

به گزارش ایلنا، نروژ روز یکشنبه در نیوجرسی به مصاف برزیل می‌رود؛ مسابقه‌ای که برای شاگردان استاله سولباکن می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های تاریخ فوتبال این کشور باشد. نروژی‌ها پس از بازگشت به جام جهانی و صعود از مرحله گروهی، حالا باید مقابل تیمی قرار بگیرند که با هدایت کارلو آنچلوتی، یکی از مدعیان جدی قهرمانی محسوب می‌شود.

سولباکن در نشست خبری پیش از مسابقه، درباره خطر اصلی برزیل گفت: «وینیسیوس یک رقصنده است؛ بازیکنی که می‌تواند با توپ برقصد.»

ستاره برزیلی در این جام جهانی با ثبت چهار گل و یک پاس گل، یکی از آماده‌ترین بازیکنان تیمش بوده و سرمربی نروژ به خوبی می‌داند که مهار او در موقعیت‌های تک‌به‌تک کار ساده‌ای نخواهد بود.

سولباکن توضیح داد: «ما باید به یکدیگر کمک کنیم و پوشش‌های لازم را داشته باشیم. نباید اجازه بدهیم وینیسیوس در شرایط یک‌به‌یک صاحب توپ شود.»

او تأکید کرد که مهار وینیسیوس فقط وظیفه یک مدافع نیست و وینگرها، هافبک‌ها و مدافعان کناری باید به‌صورت مداوم در پوشش فضاها به هم کمک کنند.

هشدار درباره سرعت برزیل

سرمربی نروژ در ادامه فقط به وینیسیوس اشاره نکرد و از سرعت بالای بازیکنان دیگر برزیل نیز گفت. به گفته او، بازیکنانی مانند ماتئوس کونیا و رایان می‌توانند با تحرک و سرعت خود ساختار دفاعی هر تیمی را به‌هم بریزند.

با این حال، سولباکن تأکید دارد نروژ هم برای ضربه زدن به برزیل برنامه دارد: «اگر روز خوبی داشته باشیم، می‌توانیم به برزیل آسیب بزنیم.»

او ضربات ایستگاهی را یکی از سلاح‌های مهم تیمش دانست؛ بخشی از بازی که نروژ با توجه به قدرت فیزیکی بازیکنانش می‌تواند از آن برای تحت فشار قرار دادن سلسائو استفاده کند.

احترام به آنچلوتی

سولباکن همچنین درباره صحبت‌های قبلی خود پس از پیروزی مقابل ساحل عاج توضیح داد و گفت قصدی برای به چالش کشیدن کارلو آنچلوتی نداشته است.

او گفت:«من فقط می‌خواستم از کارنامه او تعریف کنم. آنچلوتی یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال اروپاست و رفتار او در فوتبال برای ما الگوست.»

شوخی با رکورد تاریخی مقابل برزیل

نروژ در تاریخ دیدارهای خود برابر برزیل هرگز شکست نخورده و همین آمار، یکی از سوژه‌های جالب پیش از مسابقه شده است. سولباکن نیز با لحنی طنزآمیز به این موضوع اشاره کرد و گفت:«ما ۲۰ سال از برگزاری بازی دوستانه با برزیل خودداری کردیم تا همچنان بتوانیم بگوییم هرگز مقابل آنها شکست نخورده‌ایم.»

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