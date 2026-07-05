برنامه بازیهای امروز جام جهانی: دوئلهای جذاب با هالند و انگلیس و مکریک
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دو دیدار مهم و پرستاره ادامه پیدا میکند؛ جایی که برزیل برابر نروژ قرار میگیرد و انگلیس در یکی از جذابترین بازیهای این مرحله، به مصاف مکزیک خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، در نخستین بازی، تیمهای ملی برزیل و نروژ روز یکشنبه ۱۴ تیر از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه متلایف نیویورک مقابل یکدیگر صفآرایی میکنند. برزیل که همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی محسوب میشود، این بار برابر تیمی قرار میگیرد که با اتکا به نسل جدید و ستارههای هجومی خود، به دنبال خلق یک شگفتی بزرگ است.
در دیگر دیدار این مرحله، بامداد دوشنبه ۱۵ تیر از ساعت ۰۳:۳۰، تیم ملی مکزیک در ورزشگاه تاریخی آزتکا برابر انگلیس قرار خواهد گرفت. این مسابقه از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که مکزیک به عنوان یکی از میزبانان جام، در خانه و مقابل هوادارانش به میدان میرود و انگلیس نیز با ترکیبی پرستاره، برای ادامه مسیر قهرمانی تلاش میکند.
دیدار مکزیک و انگلیس میتواند یکی از حساسترین بازیهای یکهشتم نهایی باشد؛ تقابل تیمی میزبان و پرانرژی برابر یکی از مدعیان سنتی فوتبال اروپا. از سوی دیگر، بازی برزیل و نروژ هم جدالی میان تجربه و تاریخ پرافتخار سلسائو با جاهطلبی نسل تازه فوتبال نروژ خواهد بود.
برندگان این دو مسابقه، مسیر خود را برای حضور در مرحله یکچهارم نهایی ادامه خواهند داد؛ مرحلهای که با نزدیکتر شدن تیمها به جام، هر اشتباه در آن میتواند به قیمت پایان رویاها تمام شود.