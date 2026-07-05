ترکیب احتمالی برزیل مقابل نروژ: سلسائو به دنبال شکست طلسم
تیم ملی برزیل در حالی آماده دیدار حساس برابر نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میشود که این مسابقه برای سلسائو فقط یک نبرد حذفی نیست؛ برزیلیها باید طلسمی عجیب را هم بشکنند: آنها در تاریخ فوتبال هرگز موفق به شکست نروژ نشدهاند.
به گزارش ایلنا، برزیل روز یکشنبه در نیوجرسی برابر نروژ قرار میگیرد؛ مسابقهای که در یک سوی آن ستارههایی چون وینیسیوس جونیور و گابریل مارتینلی حضور دارند و در سوی دیگر، نروژ با ارلینگ هالند و مارتین اودگارد به دنبال ادامه شگفتیسازی در جام جهانی است.
نکته عجیب پیش از این دیدار، تاریخچه تقابل دو تیم است. برزیل در چهار بازی قبلی خود برابر نروژ هیچگاه پیروز نشده و حاصل این دیدارها، دو برد برای نروژ و دو تساوی بوده است؛ آماری کمسابقه برای پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی.
نخستین تقابل دو تیم در سال ۱۹۸۸ و در دیداری دوستانه برگزار شد که با تساوی یک بر یک به پایان رسید. دومین مسابقه در سال ۱۹۹۷ رقم خورد؛ جایی که نروژ با نتیجه ۴ بر ۲ برزیل را شکست داد و یکی از نتایج قابل توجه تاریخ خود را ثبت کرد.
مشهورترین دیدار دو تیم اما به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه برمیگردد. نروژ در مرحله گروهی با نتیجه ۲ بر یک برزیل را شکست داد؛ مسابقهای که هنوز هم یکی از خاطرات ویژه فوتبال نروژ محسوب میشود. آخرین رویارویی دو تیم نیز در سال ۲۰۰۶ برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
حالا برزیل پس از دو دهه دوباره مقابل نروژ قرار میگیرد؛ این بار در مسابقهای حذفی و با فشاری بسیار بیشتر. سلسائو علاوه بر صعود به مرحله یکچهارم نهایی، به دنبال ثبت نخستین پیروزی تاریخ خود برابر این حریف اروپایی است.
هالند، تهدید اصلی برزیل
نروژ با تکیه بر نسل طلایی خود وارد این مسابقه میشود. ارلینگ هالند با زدن ۵ گل در این جام، یکی از خطرناکترین مهاجمان مسابقات بوده و برزیل برای کنترل او مأموریت دشواری پیش رو دارد.
در کنار هالند، مارتین اودگارد نیز مغز متفکر نروژ در میانه میدان است و میتواند با پاسهای دقیق خود، مهاجم گلزن این تیم را در موقعیتهای خطرناک قرار دهد.
آنچلوتی با ترکیبی هجومی؟
کارلو آنچلوتی در تمرینات اخیر برزیل نشان داده احتمالاً با رویکردی هجومی وارد این مسابقه خواهد شد. بر اساس گمانهزنیها، برزیل ممکن است با چهار مهره تهاجمی به میدان برود تا از همان ابتدا فشار زیادی روی خط دفاع نروژ ایجاد کند.
ترکیب احتمالی برزیل شامل آلیسون، دانیلو، مارکینیوش، گابریل ماگالائش، داگلاس سانتوس، کاسمیرو، برونو گیمارش، رایان، ماتئوس کونیا، گابریل مارتینلی و وینیسیوس جونیور است.
در سوی مقابل، استاله سولباکن نیز احتمالاً نروژ را با ترکیبی متکی بر قدرت فیزیکی، نظم دفاعی و ضدحملات سریع به زمین میفرستد. ترکیب احتمالی نروژ شامل اوریان نیلاند، یولیان ریِرسون، توبیورن هگم، کریستوفر آیر، داوید مولر ولف، مارتین اودگارد، ساندر برگه، پاتریک برگ، الکساندر سورلوت، ارلینگ هالند و آنتونیو نوسا خواهد بود.