به گزارش ایلنا، تیم ملی مکزیک در جام جهانی ۲۰۲۶ با صعود به مرحله حذفی و پیروزی برابر اکوادور، روزهای پرهیجانی را پشت سر می‌گذارد، اما یک ماجرای حاشیه‌ای در اردوی این تیم باعث شد فدراسیون فوتبال مکزیک سریعاً وارد عمل شود.

ماجرا از جایی آغاز شد که استیو ویلدویت، اینفلوئنسر آمریکایی با نزدیک به چهار میلیون دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، پس از پیروزی مکزیک برابر اکوادور، ساعت‌هایی لوکس به بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم هدیه داد؛ ساعت‌هایی که ارزش هرکدام بین ۳۰ تا ۷۰ هزار دلار تخمین زده شده است.

طبق گزارش رسانه‌های برزیلی، این هدایا در ارتباط با یک شرط‌بندی جنجالی مطرح شد. ویلدویت پیش‌تر وعده داده بود در صورت پیروزی مکزیک مقابل اکوادور در مرحله حذفی جام جهانی، مبلغی قابل توجه به عنوان جایزه پرداخت کند. مکزیک در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و این اینفلوئنسر نیز از این شرط‌بندی سود زیادی به دست آورد.

اما انتشار تصاویر و اخبار مربوط به دریافت این ساعت‌ها، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. بسیاری از کاربران و رسانه‌ها این پرسش را مطرح کردند که آیا بازیکنان یک تیم ملی حاضر در جام جهانی اجازه دریافت چنین هدایای گران‌قیمتی را دارند یا نه.

فدراسیون فوتبال مکزیک برای جلوگیری از هرگونه ابهام، اعلام کرد بازیکنان و اعضای کادر فنی با توافق مشترک تصمیم گرفته‌اند ساعت‌ها را به استیو ویلدویت بازگردانند.

این تصمیم در راستای رعایت کد اخلاقی فیفا اتخاذ شد؛ مقرراتی که دریافت هدایا یا امتیازهای مالی از منابع غیرمجاز و اشخاص بیرونی را برای بازیکنان و مسئولان تیم‌ها محدود می‌کند و در صورت تخلف، می‌تواند پیامدهای انضباطی به همراه داشته باشد.

در بیانیه فدراسیون مکزیک تأکید شده که بازگرداندن ساعت‌ها با هدف حفظ شفافیت و جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت صورت گرفته است.

این حاشیه در حالی برای مکزیک به وجود آمده که این تیم باید در مرحله بعدی جام جهانی برابر انگلیس قرار بگیرد؛ مسابقه‌ای حساس که می‌تواند سرنوشت میزبان را در مسیر رسیدن به یک‌چهارم نهایی مشخص کند.

مکزیک که برای سومین بار میزبانی جام جهانی را تجربه می‌کند، امیدوار است این ماجرای حاشیه‌ای تمرکز تیم را پیش از یکی از مهم‌ترین بازی‌هایش برهم نزند؛ به‌ویژه اینکه هواداران این کشور انتظار دارند تیمشان در ورزشگاه آزتکا بار دیگر تاریخ‌سازی کند.

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