نبردی فراتر از برزیل و نروژ؛
حساب قدیمی هالند و گابریل در جام جهانی
دیدار برزیل و نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶ فقط تقابل دو تیم برای صعود نیست؛ این مسابقه یک دوئل شخصی و پرتنش هم در دل خود دارد: ارلینگ هالند مقابل گابریل ماگالائش، مهاجم گلزن نروژ برابر مدافع سرسخت برزیل.
به گزارش ایلنا، هالند و گابریل در سالهای اخیر بارها در فوتبال باشگاهی مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند و نبردهای آنها همیشه با درگیریهای فیزیکی، فشار روانی و لحظات جنجالی همراه بوده است. حالا این دو بازیکن قرار است در صحنهای بزرگتر، در جام جهانی، دوباره روبهروی هم بایستند.
ریشه تنش میان این دو به رقابتهای باشگاهی در فصل ۲۵-۲۰۲۴ بازمیگردد؛ جایی که جدالهای مستقیم آنها در لیگ برتر انگلیس به یکی از سوژههای رسانهای تبدیل شد. در یکی از جنجالیترین صحنهها، پس از گل حساس تیم هالند، مهاجم نروژی در اوج هیجان توپ را به سمت گابریل پرتاب کرد؛ اتفاقی که باعث شد تنش میان دو بازیکن بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.
اکنون این حساب باز، از فوتبال باشگاهی به جام جهانی منتقل شده است؛ جایی که هر برخورد، هر نبرد هوایی و هر دوئل تنبهتن میتواند بر سرنوشت یک مسابقه حذفی تأثیر بگذارد.
هالند در اوج، گابریل مقابل سختترین مأموریت
هالند با آماری درخشان وارد این مسابقه میشود. ستاره نروژ در این جام جهانی با زدن ۵ گل در ۳ بازی ، مهمترین سلاح تیمش در مسیر شگفتیسازی بوده و نقش اصلی را در بازگشت تاریخی نروژ به سطح اول فوتبال جهان ایفا کرده است.
در سوی مقابل، گابریل یکی از ستونهای دفاعی برزیل محسوب میشود؛ تیمی که در ۴ بازی گذشته تنها ۲ گل دریافت کرده و با ساختاری منسجمتر از دورههای قبل وارد مرحله حذفی شده است.
نبرد گابریل با هالند میتواند کلید اصلی مسابقه باشد. اگر مدافع برزیلی بتواند مهاجم نروژ را از محوطه جریمه دور نگه دارد و اجازه ندهد او در موقعیتهای مستقیم صاحب توپ شود، شانس سلسائو برای کنترل بازی افزایش پیدا میکند. اما کوچکترین غفلت برابر هالند میتواند برای برزیل گران تمام شود.
دوئلی با بار روانی بالا
این مسابقه فقط از نظر تاکتیکی اهمیت ندارد. سابقه درگیریهای قبلی میان هالند و گابریل باعث شده این تقابل رنگ و بویی روانی هم پیدا کند. هالند بازیکنی است که از نبردهای فیزیکی انرژی میگیرد و گابریل نیز مدافعی است که عقبنشینی در برابر مهاجمان بزرگ را دوست ندارد.
به همین دلیل، ممکن است یکی از مهمترین پرسشهای بازی این باشد: چه کسی زودتر از نظر ذهنی برتری پیدا میکند؟
برزیل برای صعود به مرحله بعد باید هالند را مهار کند و نروژ برای ادامه رؤیای خود نیاز دارد ستاره بزرگش از این نبرد شخصی برنده بیرون بیاید.
در شبی که همه نگاهها به نتیجه مسابقه دوخته شده، شاید سرنوشت برزیل و نروژ در همان جدالی رقم بخورد که از قبل حسابهای زیادی میان دو طرف باز مانده است؛ هالند علیه گابریل، این بار نه در لیگ برتر، بلکه روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.