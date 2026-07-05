کنایهآمیزترین واکنش نسبت به نیمکت نشینی در جام جهانی
آکسل ویتسل، هافبک باتجربه تیم ملی بلژیک، پیش از دیدار حساس برابر آمریکا در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، به شکل صریح از کمبود دقایق بازی خود ابراز نارضایتی کرد و تأکید داشت که هنوز خود را بازیکنی آماده و مفید برای تیم میداند.
به گزارش ایلنا، ویتسل که یکی از باتجربهترین بازیکنان نسل فعلی فوتبال بلژیک محسوب میشود، از ابتدای این جام جهانی فرصت زیادی برای حضور در ترکیب اصلی پیدا نکرده و بیشتر نقش بازیکنی ذخیره و راهنما برای سایر نفرات تیم را داشته است؛ نقشی که ظاهراً چندان مورد علاقه او نیست.
این هافبک بلژیکی در واکنش به وضعیت خود گفت:
«من به عنوان مربی به اینجا نیامدهام.»
اظهارنظری کوتاه اما معنادار که نشان میدهد ویتسل از جایگاه فعلی خود در تیم رودی گارسیا رضایت کامل ندارد و انتظار دارد در ادامه مسابقات فرصت بیشتری برای بازی پیدا کند.
ویتسل با وجود سن و تجربه بالا، همچنان معتقد است میتواند در میانه میدان به بلژیک کمک کند؛ بهویژه در مسابقات حذفی که تجربه، آرامش و مدیریت لحظات حساس اهمیت بیشتری پیدا میکند.
رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، در طول مسابقات بارها از تجربه ویتسل در رختکن و کنار زمین استفاده کرده و گفته میشود این بازیکن نقش مهمی در انتقال آرامش و مشاوره به بازیکنان جوانتر دارد. با این حال، خود ویتسل ترجیح میدهد تأثیرش را در زمین مسابقه نشان دهد، نه فقط در نقش یک رهبر غیررسمی بیرون از ترکیب اصلی.
بلژیک در حالی آماده دیدار برابر آمریکا میشود که پس از صعود پرتنش از مرحله قبل، نیاز زیادی به ثبات و تمرکز در میانه میدان دارد. همین موضوع میتواند شانس ویتسل را برای حضور در این مسابقه افزایش دهد.
برای ویتسل، بازی مقابل آمریکا شاید فرصتی باشد تا ثابت کند هنوز فقط یک چهره باتجربه در رختکن نیست؛ بلکه بازیکنی است که میتواند در لحظات بزرگ، نقشی واقعی در زمین ایفا کند.