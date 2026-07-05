دو دستگی در برزیل بر سر مارتینلی؛ انتخاب جسورانه آنچلوتی مقابل نروژ؟
گابریل مارتینلی در آستانه قرار گرفتن در ترکیب اصلی برزیل برای دیدار حساس برابر نروژ قرار دارد؛ تصمیمی که از همین حالا واکنشهای متفاوتی در میان هواداران سلسائو به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل روز یکشنبه در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نروژ قرار میگیرد؛ مسابقهای که به دلیل حضور ارلینگ هالند در ترکیب حریف و فشار بالای مرحله حذفی، یکی از آزمونهای مهم کارلو آنچلوتی روی نیمکت سلسائو محسوب میشود.
در آستانه این دیدار، غیبت لوکاس پاکتا باعث شده کادر فنی برزیل به دنبال گزینهای تازه برای ترکیب اصلی باشد و طبق گزارش رسانههای برزیلی، گابریل مارتینلی در تمرینات اخیر در جمع بازیکنان اصلی قرار گرفته است.
این تصمیم احتمالی، فضای شبکههای اجتماعی را دو قطبی کرده است. بخشی از هواداران برزیل معتقدند مارتینلی با سرعت، انرژی بالا و توانایی در حمله به فضاها، میتواند بهترین گزینه برای پر کردن جای خالی پاکتا باشد. آنها باور دارند حضور او در سمت چپ خط حمله، به برزیل کمک میکند تا دفاع نروژ را تحت فشار بگذارد و از فضای پشت مدافعان حریف استفاده کند.
در مقابل، گروهی دیگر از هواداران نسبت به این انتخاب تردید دارند. منتقدان میگویند استفاده از مارتینلی ممکن است تعادل خط میانی برزیل را برهم بزند؛ بهویژه در مسابقهای که کنترل مرکز زمین و مهار ضدحملات نروژ اهمیت زیادی دارد.
مارتینلی پیش از این در جام جهانی نیز نشان داده توانایی تأثیرگذاری در لحظات حساس را دارد. او در دیدار برابر ژاپن نقش مهمی در پیروزی برزیل داشت و حالا ممکن است پاداش نمایشهایش را با حضور در ترکیب اصلی دریافت کند.
در روزهای گذشته، آنچلوتی گزینههای مختلفی را برای این پست آزمایش کرده بود و حتی نام دانیلو سانتوس نیز به عنوان یکی از احتمالات مطرح شد، اما حضور مارتینلی در تمرینات اصلی نشان میدهد سرمربی ایتالیایی برزیل احتمالاً به سمت انتخابی هجومیتر متمایل شده است.
دیدار برزیل و نروژ فقط نبردی میان دو تیم مدعی نیست؛ برای آنچلوتی، این بازی آزمونی برای میزان جسارت تاکتیکی او نیز خواهد بود. اگر مارتینلی از ابتدا به میدان برود، برزیل با ترکیبی تهاجمیتر وارد زمین خواهد شد؛ انتخابی که میتواند یا کلید عبور از نروژ باشد، یا به یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمهای سلسائو در این جام تبدیل شود.