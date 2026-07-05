پوبیل: از لورنته ممنونم؛ او ناخواسته مربی من شده است
مارک پوبیل، مدافع جوان تیم ملی اسپانیا، پس از تجربه نخستین حضورش در جام جهانی، از نقش مهم مارکوس لورنته در پیشرفت شخصی خود گفت و تأکید کرد که حضور در کنار بازیکنان باتجربهتر، به او کمک کرده تا سریعتر با سطح بالای فوتبال ملی هماهنگ شود.
به گزارش ایلنا، مارک پوبیل یکی از چهرههای تازهوارد تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ بازیکنی ۲۳ ساله که پس از فصل درخشانش در اتلتیکومادرید، حالا فرصت حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا کرده است.
پوبیل در گفتوگویی درباره تجربه حضور در اردوی لاروخا گفت:
«خیلی خوشحالم که اینجا هستم و میتوانم این تجربه را با همتیمیهایم به اشتراک بگذارم. ما گروه فوقالعادهای داریم و همین موضوع باعث میشود سفرها، تغییر ساعتها و فشار مسابقات برایمان راحتتر شود.»
تأثیر ویژه مارکوس لورنته
یکی از نکات جالب صحبتهای پوبیل، اشاره او به مارکوس لورنته بود؛ بازیکنی که در اتلتیکومادرید به خاطر سبک زندگی حرفهای، تمرینات منظم و توجه ویژه به آمادگی بدنی شناخته میشود.
پوبیل درباره تأثیر لورنته گفت:
«از لورنته ممنونم که به نوعی مربی من است. سعی میکنم خیلی از کارهایی را که او انجام میدهد، امتحان کنم و خوشبختانه برای من هم جواب داده است.»
این مدافع جوان توضیح داد که از عادتهای تمرینی، ریکاوری و سبک آمادهسازی لورنته الهام گرفته و همین موضوع به او کمک کرده تا در سطح فیزیکی و ذهنی رشد کند.
تغییر پست زیر نظر سیمئونه
پوبیل در بخش دیگری از صحبتهایش به تغییر پست خود در اتلتیکومادرید اشاره کرد؛ تغییری که با نظر دیگو پابلو سیمئونه رقم خورد و مسیر حرفهای او را تحت تأثیر قرار داد.
او گفت:
«وقتی به اتلتیکو رسیدم، مربی خیلی زود مرا در پستی متفاوت دید. من هم کمکم یاد گرفتم و حالا در این نقش احساس راحتی میکنم. بابت این تغییر از او سپاسگزارم.»
پوبیل که پیشتر بیشتر به عنوان مدافع راست شناخته میشد، حالا در نقش مدافع میانی نیز تواناییهای خود را نشان داده است؛ موضوعی که باعث افزایش ارزش تاکتیکی او برای باشگاه و تیم ملی شده است.
درس گرفتن از فندایک
مدافع جوان اسپانیا همچنین فاش کرد که برای پیشرفت در پست جدید، همراه با پدرش ویدیوهای ویرجیل فندایک را تماشا کرده است تا از شیوه جایگیری، رهبری خط دفاعی و تصمیمگیریهای یکی از بهترین مدافعان جهان الگوبرداری کند.
این جزئیات نشان میدهد پوبیل فقط به حضور در تیم ملی راضی نیست و تلاش میکند از هر مسیر ممکن برای رشد استفاده کند.
نبرد بزرگ با پرتغال
اسپانیا در مرحله حذفی باید به مصاف پرتغال برود؛ دیداری بزرگ و پرستاره که میتواند آزمونی جدی برای نسل جدید لاروخا باشد.
پوبیل درباره این مسابقه گفت:
«پرتغال تیم بزرگی است، اما ما هم تیم خیلی خوبی داریم. امیدوارم بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم و به مرحله بعد برویم.»
او در پایان با اشاره به رؤیای قهرمانی و ثبت یک یادگاری ویژه از جام جهانی گفت:
«امیدوارم روز ۲۱، تاتوی این جام جهانی را روی بدنم بزنم.»
برای پوبیل، جام جهانی ۲۰۲۶ فقط نخستین تجربه در سطح بزرگسالان نیست؛ فرصتی است برای تثبیت جایگاه در تیم ملی، اثبات توانایی در سطح اول فوتبال جهان و ادامه مسیری که از اتلتیکومادرید و زیر نظر سیمئونه آغاز شد.