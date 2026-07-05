به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل روز یکشنبه در نیوجرسی مقابل نروژ قرار می‌گیرد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند یکی از جذاب‌ترین نبردهای مرحله حذفی باشد. در یک سوی میدان، برزیل با تاریخ، ستاره‌ها و فشار همیشگی قهرمانی قرار دارد و در سوی دیگر، نروژی که پس از ۲۸ سال دوری از جام جهانی، با نسل طلایی خود و حمایت پرشور هوادارانش به دنبال خلق یک شگفتی بزرگ است.

در این میان، یکی از نمادهای ویژه نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶، «رژه وایکینگ» است؛ حرکتی هماهنگ و پرشور میان هواداران که از خیابان‌ها تا ورزشگاه‌ها گسترش پیدا کرده و به بخشی از هویت جدید تیم ملی نروژ تبدیل شده است.

اولی فرایستاد، خالق این حرکت که در میان هواداران به «آقای رژه» معروف شده، در گفت‌وگویی درباره راز موفقیت این پدیده و همچنین توصیه‌اش به هواداران برزیلی صحبت کرده است.

او درباره اینکه هواداران برزیل چگونه می‌توانند حرکتی مشابه و تأثیرگذار خلق کنند، گفت:

«من خیلی با سرودهای برزیلی آشنا نیستم، اما باید چیزی بسازید که با فرهنگ و تاریخ شما ارتباط داشته باشد و شور و اشتیاق را در هواداران بیدار کند. آن را ساده نگه دارید و مطمئن شوید که بیشترین تعداد ممکن از مردم بتوانند در آن شرکت کنند.»

فرایستاد که یک معلم و از کودکی عاشق فوتبال بوده، معتقد است موفقیت چنین حرکت‌هایی بیش از هر چیز به سادگی، هویت فرهنگی و مشارکت جمعی بستگی دارد؛ چیزی که باعث شده رژه وایکینگ در مدت کوتاهی از یک ایده هواداری به یک پدیده جهانی تبدیل شود.

پیش‌بینی جسورانه: نروژ می‌تواند برزیل را ببرد

خالق رژه وایکینگ در ادامه درباره دیدار حساس نروژ و برزیل نیز با اعتمادبه‌نفس صحبت کرد و گفت اکنون زمان مناسبی برای شکست دادن سلسائو است.

او اظهار داشت:

«احساس خوبی درباره بازی با برزیل دارم. اگر زمانی برای شکست دادن برزیل وجود داشته باشد، همین حالاست. هواداران و تیم در این لحظه کاملاً با هم هماهنگ هستند.»

این جمله به‌خوبی فضای فعلی فوتبال نروژ را نشان می‌دهد؛ تیمی که با ارلینگ هالند، مارتین اودگارد و دیگر ستاره‌هایش نه‌تنها در زمین، بلکه در بیرون از زمین نیز موجی از اعتمادبه‌نفس و همبستگی ایجاد کرده است.

از یک ایده ساده تا پدیده‌ای جهانی

ایده رژه وایکینگ پس از قطعی شدن صعود نروژ به جام جهانی ۲۰۲۶ شکل گرفت؛ صعودی که بعد از ۲۸ سال انتظار، شور بزرگی در این کشور به راه انداخت.

فرایستاد با الهام از فضای هواداری باشگاه روزنبرگ، طرح اولیه این حرکت را به انجمن هواداران تیم ملی نروژ ارائه کرد و خیلی زود این رژه به عنوان یکی از نمادهای رسمی و مردمی حمایت از تیم ملی در جام جهانی پذیرفته شد.

از آغاز مسابقات، هواداران نروژی این حرکت را در سه کشور میزبان یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک اجرا کرده‌اند. ویدئوهای رژه وایکینگ در خیابان‌ها، ایستگاه‌های مترو، مقابل ورزشگاه‌ها و حتی مقابل نهادهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده و بازتاب گسترده‌ای داشته است.

فرایستاد درباره گسترش غیرمنتظره این حرکت گفت:

«هرگز تصور نمی‌کردم این سرود تا این اندازه بزرگ شود، اما این اتفاق به لطف هواداران نروژی رخ داد. این رژه به خاطر آنها زنده است و خوشحالم که مردم و ملت‌های مختلف هم در کنار هم با آن همراه شده‌اند.»

نروژ فقط در زمین برنگشته است

بازگشت نروژ به جام جهانی پس از ۲۸ سال، فقط یک اتفاق ورزشی نیست. این حضور برای مردم نروژ به یک جشن ملی تبدیل شده؛ جشنی که از زمین فوتبال فراتر رفته و به خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی کشور رسیده است.

حالا پیش از تقابل با برزیل، نروژی‌ها فقط به هالند و اودگارد امید ندارند؛ آنها به نیرویی جمعی تکیه کرده‌اند که از سکوها آغاز می‌شود و به زمین مسابقه می‌رسد.

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