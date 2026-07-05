به گزارش ایلنا، عملکرد بازیکنان در جام جهانی همیشه تأثیر مستقیمی بر نگاه باشگاه‌ها، مدیران ورزشی و بازار نقل‌وانتقالات دارد. در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز چند چهره با نمایش‌های درخشان خود موفق شده‌اند ارزششان را بالا ببرند و توجه تیم‌های بزرگ اروپایی را جلب کنند.

یکی از این بازیکنان کریسنسو سامرویل، مهاجم هلندی وستهام است. او که پیش از مسابقات ارزشی حدود ۳۰ میلیون پوند داشت، با نمایش‌های مؤثر خود در مرحله گروهی و گلزنی‌های مهم برای هلند، حالا به بازیکنی ۴۰ میلیون پوندی تبدیل شده است. سامرویل در شرایطی می‌تواند یکی از سوژه‌های جدی بازار نقل‌وانتقالات باشد که سقوط وستهام از لیگ برتر انگلیس، احتمال جدایی او را بیش از گذشته افزایش داده است.

دنیز اونداو، مهاجم تیم ملی آلمان و باشگاه ولفسبورگ، دیگر بازیکنی است که از جام جهانی سود برده است. او ابتدا به عنوان بازیکن تعویضی برای آلمان به میدان رفت، اما عملکرد خوبش در مرحله گروهی باعث شد جایگاه بیشتری در برنامه‌های کادر فنی پیدا کند. هرچند اونداو در آخرین بازی خود نتوانست انتظارات را به طور کامل برآورده کند، اما ارزش او با رشد قابل توجهی به حدود ۴۰ میلیون پوند رسیده است.

در میان ستاره‌های در حال رشد، نام آیو بواددی بیش از همه جلب توجه می‌کند. هافبک مراکشی لیل با نمایش‌هایی چشمگیر در جام جهانی، به‌خصوص در دیدارهای حساس مراکش، یکی از پدیده‌های این تورنمنت لقب گرفته است. ارزش بواددی که پیش از مسابقات حدود ۴۵ میلیون پوند برآورد می‌شد، حالا به ۶۵ میلیون پوند رسیده و همین موضوع او را به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های بازار تابستانی تبدیل کرده است.

بواددی با آرامش در میانه میدان، قدرت بازی‌خوانی، حمل توپ و تأثیرگذاری در نبردهای بزرگ، نشان داده که می‌تواند در سطحی بالاتر از لیگ فرانسه نیز مطرح شود. نمایش او برابر تیم‌هایی مانند برزیل باعث شده باشگاه‌های بزرگ اروپایی نگاه دقیق‌تری به آینده این بازیکن داشته باشند.

برادلی بارکولا، مهاجم پاری‌سن‌ژرمن و تیم ملی فرانسه، دیگر نام مهم این فهرست است. او که در خط حمله پرستاره فرانسه برای رسیدن به ترکیب اصلی با رقابت سنگینی روبه‌روست، با افزایش ارزش خود به حدود ۶۵ میلیون پوند نشان داده همچنان یکی از استعدادهای مهم فوتبال اروپا محسوب می‌شود. بارکولا برای تثبیت جایگاهش در تیم ملی فرانسه به فرصت‌های بیشتری نیاز دارد، اما همین حضور در جام جهانی و تأثیرگذاری در مقاطع مختلف، جایگاه او را در بازار تقویت کرده است.

جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به مراحل حساس خود رسیده که برای برخی بازیکنان، این مسابقات فراتر از یک تورنمنت ملی بوده است؛ فرصتی برای معرفی دوباره، افزایش ارزش و نزدیک شدن به انتقال‌های بزرگ. از سامرویل تا بواددی و بارکولا، چند ستاره جوان حالا با برچسب قیمتی بالاتری وارد ادامه تابستان خواهند شد.

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