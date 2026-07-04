به گزارش ایلنا، پس از تصمیم فدراسیون فوتبال مبنی بر تعیین هجدهمین تیم لیگ برتر از طریق دیدار پلی‌آف، باشگاه مس رفسنجان به عنوان یکی از تیم‌های حاضر در این مسابقه، مخالفت خود را با برگزاری این دیدار اعلام کرد.

در سوی دیگر، تکلیف حریف مس هنوز مشخص نشده و سه تیم صنعت نفت آبادان، سایپا و پارس جنوبی جم برای کسب رتبه سوم لیگ دسته اول و حضور در پلی‌آف رقابت نزدیکی با یکدیگر دارند.

در همین حال، شرایط داخلی مس رفسنجان نیز با چالش‌هایی همراه شده است. فرشاد تفکری، مدیرعامل باشگاه، طی روزهای گذشته جلسه‌ای با کادر فنی و بازیکنان برگزار کرد تا آخرین وضعیت تیم و برنامه‌های آماده‌سازی بررسی شود.

با این وجود، برخلاف برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمرینات مس رفسنجان آغاز نشد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازیکنان این تیم به دلیل مطالبات مالی و نارضایتی از وضعیت پرداخت‌ها، از حضور در تمرینات خودداری کرده‌اند.

به این ترتیب، مس رفسنجان در شرایطی با مشکلات مدیریتی و مالی روبه‌رو است که هنوز وضعیت برگزاری دیدار پلی‌آف نیز به یکی از مهم‌ترین ابهامات فوتبال ایران تبدیل شده است.

در کنار همه این‌ها، مجتبی جباری سرمربی تیم نیز برگزاری این بازی را نادرست می‌داند. او در صفحه شخصی خود نوشت:

«هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته است که تیم مس رفسنجان، پس از پایان فصل و در شرایطی که مسابقات به دلیل جنگ تحمیلی متوقف شده بود، برای حفظ جایگاه خود در لیگ برتر یک مسابقه پلی‌آف برگزار کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که باشگاه‌ها بر اساس مقررات و برنامه رسمی مسابقات، فصل خود را به پایان رسانده‌اند. بازیکنان وارد دوره استراحت شده‌اند، بسیاری از قراردادها به پایان رسیده، نقل‌وانتقالات آغاز شده و سایر تیم‌ها نیز در حال جذب بازیکنان جدید و آماده‌سازی برای فصل آینده هستند.»

جباری همچنین به پیامدهای برگزاری پلی آف برای تیمش نیز اشاره کرده است:

«در چنین شرایطی، مجبور کردن یک تیم به انجام مسابقه‌ای سرنوشت‌ساز، آن هم پس از پایان فصل، باشگاه را با مشکلات جدی فنی، حقوقی و مدیریتی روبه‌رو می‌کند. بازگرداندن بازیکنان به شرایط مسابقه، افزایش خطر مصدومیت، بلاتکلیفی قراردادها و از دست رفتن فرصت برنامه‌ریزی برای فصل آینده، تنها بخشی از پیامدهای این تصمیم است.»



در پایان، او تاکید کرده که سنگینی بار این مسابقه بر دوش یک تیم است:

«اعتراض باشگاه مس رفسنجان به اصل برگزاری پلی‌آف نیست؛ اعتراض به تصمیمی است که پس از پایان فصل، خارج از روندی که باشگاه‌ها بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده‌اند، اتخاذ شده و بار سنگین آن تنها بر دوش یک باشگاه گذاشته شده است.»

انتهای پیام/