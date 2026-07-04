به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید با اشاره به حضور جامعه ورزش در این آیین، اظهار کرد: حضور گسترده ورزشکاران، وزیر ورزش و مسئولان این حوزه نشان‌دهنده ارادت جامعه ورزش به رهبر شهید و پایبندی ایشان به اصول و آرمان‌های انقلاب است.

وی با اشاره به دیدارهای خود با رهبر شهید گفت: چندین بار همراه با جامعه ورزش و دو نوبت نیز در جلساتی صمیمانه‌تر با اعضای تیم ملی فوتسال خدمت ایشان رسیدیم. رهبر شهید با تک‌تک بازیکنان گفت‌وگو کردند و تأکید داشتند که صرف حضور در مسابقات کافی نیست، بلکه باید برای ایستادن بر قله و حفظ قهرمانی تلاش کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: مهم‌ترین توصیه‌ای که ایشان به جامعه ورزش داشتند، شعار «ایرانِ قوی، ورزشِ قوی» بود؛ جمله‌ای که همواره بر آن تأکید می‌کردند و آن را راهبردی برای پیشرفت ورزش کشور می‌دانستند.

تاج همچنین با اشاره به سخنان رهبر شهید پس از جام جهانی ۲۰۱۸ خاطرنشان کرد: ایشان معتقد بودند اگر ورزشکاران با تمام توان و تعهد خود به میدان بروند، حتی در صورت شکست نیز شایسته قدردانی هستند و همین نگاه موجب شد از عملکرد تیم ملی فوتبال و حمایت مردم از بازیکنان پس از آن رقابت‌ها تمجید کنند.

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