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تاج: رهبر شهید می‌خواست ورزش ایران همیشه روی قله باشد

تاج: رهبر شهید می‌خواست ورزش ایران همیشه روی قله باشد
کد خبر : 1808687
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رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در مراسم وداع با رهبر شهید، از دیدارهای خود با ایشان و توصیه‌های ویژه به جامعه ورزش یاد کرد و گفت مهم‌ترین تأکید رهبر شهید، ساختن «ایران قوی با ورزش قوی» و تلاش برای کسب قهرمانی بود.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید با اشاره به حضور جامعه ورزش در این آیین، اظهار کرد: حضور گسترده ورزشکاران، وزیر ورزش و مسئولان این حوزه نشان‌دهنده ارادت جامعه ورزش به رهبر شهید و پایبندی ایشان به اصول و آرمان‌های انقلاب است.

وی با اشاره به دیدارهای خود با رهبر شهید گفت: چندین بار همراه با جامعه ورزش و دو نوبت نیز در جلساتی صمیمانه‌تر با اعضای تیم ملی فوتسال خدمت ایشان رسیدیم. رهبر شهید با تک‌تک بازیکنان گفت‌وگو کردند و تأکید داشتند که صرف حضور در مسابقات کافی نیست، بلکه باید برای ایستادن بر قله و حفظ قهرمانی تلاش کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: مهم‌ترین توصیه‌ای که ایشان به جامعه ورزش داشتند، شعار «ایرانِ قوی، ورزشِ قوی» بود؛ جمله‌ای که همواره بر آن تأکید می‌کردند و آن را راهبردی برای پیشرفت ورزش کشور می‌دانستند.

تاج همچنین با اشاره به سخنان رهبر شهید پس از جام جهانی ۲۰۱۸ خاطرنشان کرد: ایشان معتقد بودند اگر ورزشکاران با تمام توان و تعهد خود به میدان بروند، حتی در صورت شکست نیز شایسته قدردانی هستند و همین نگاه موجب شد از عملکرد تیم ملی فوتبال و حمایت مردم از بازیکنان پس از آن رقابت‌ها تمجید کنند.

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