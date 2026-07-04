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همکاری استقلال با داور بازنشسته ادامه دارد

همکاری استقلال با داور بازنشسته ادامه دارد
کد خبر : 1808683
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مدیر تیم فوتبال استقلال خوزستان در فصل جدید نیز به کارش در این تیم ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا، البرز حاجی‌پور داور بازنشسته فوتبال ایران که طی دو فصل اخیر به عنوان سرپرست تیم فوتبال با باشگاه استقلال خوزستان همکاری داشت، به فعالیتش در این تیم ادامه خواهد داد.

باشگاه استقلال خوزستان امروز خبر از تمدید قرارداد البرز حاجی‌پور به عنوان سرپرست تیم خبر داد و اعلام کرد که همکاری دو طرف حداقل یک فصل دیگر ادامه خواهد داشت.

استقلال خوزستان که تمرکز خود را روی حفظ کادرفنی و مدیریتی گذاشته، تمرینات خود را چند روزی است آغاز کرده و با رویکرد جوانگرایی برای فصل جدید لیگ برتر آماده می‌شود.

 

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