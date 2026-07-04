خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منتظر محمد به دیالا عراق پیوست

منتظر محمد به دیالا عراق پیوست
کد خبر : 1808650
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک سابق باشگاه استقلال به دیالا تیم یازدهم لیگ‌برتر عراق پیوست.

به گزارش ایلنا، هافبک ۲۵ ساله عراقی فصل گذشته برای دهوک در ۲۰ بازی، آمار یک گل و ۳ پاس گل را ثبت کرده بود.

منتظر محمد که در ابتدای فصل بیست‌وسوم راهی استقلال شد، بدون انجام یک بازی رسمی برای آبی‌ها به صورت قرضی راهی مس رفسنجان شد و پس از آن هم به نساجی مازندران پیوست و مدت کوتاهی را برای این تیم به میدان رفت و در نهایت نساجی آخرین تیم ایرانی این بازیکن بود. پس از آن منتظر محمد دوباره به لیگ عراق بازگشت و 20 بازی برای دهوک انجام داد.

منتظر محمد به دیالا عراق پیوستاین ستاره جوان عراقی با بازگشت به فوتبال کشورش و حضور در ترکیب اصلی دهوک، توانست دوباره انگیزه و فرم ایده‌آل خود را به دست آورد. حالا این هافبک جوان با پایان دوره بازی در دهوک، تصمیم به تغییر تیم خود گرفته و با امضای قراردادی رسمی، به باشگاه دیالی عراق پیوسته است تا چالش جدید فوتبالی‌اش را در این تیم دنبال کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی