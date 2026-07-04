منتظر محمد به دیالا عراق پیوست
هافبک سابق باشگاه استقلال به دیالا تیم یازدهم لیگبرتر عراق پیوست.
به گزارش ایلنا، هافبک ۲۵ ساله عراقی فصل گذشته برای دهوک در ۲۰ بازی، آمار یک گل و ۳ پاس گل را ثبت کرده بود.
منتظر محمد که در ابتدای فصل بیستوسوم راهی استقلال شد، بدون انجام یک بازی رسمی برای آبیها به صورت قرضی راهی مس رفسنجان شد و پس از آن هم به نساجی مازندران پیوست و مدت کوتاهی را برای این تیم به میدان رفت و در نهایت نساجی آخرین تیم ایرانی این بازیکن بود. پس از آن منتظر محمد دوباره به لیگ عراق بازگشت و 20 بازی برای دهوک انجام داد.
این ستاره جوان عراقی با بازگشت به فوتبال کشورش و حضور در ترکیب اصلی دهوک، توانست دوباره انگیزه و فرم ایدهآل خود را به دست آورد. حالا این هافبک جوان با پایان دوره بازی در دهوک، تصمیم به تغییر تیم خود گرفته و با امضای قراردادی رسمی، به باشگاه دیالی عراق پیوسته است تا چالش جدید فوتبالیاش را در این تیم دنبال کند.