منتظر محمد به دیالا عراق پیوست

به گزارش ایلنا، هافبک ۲۵ ساله عراقی فصل گذشته برای دهوک در ۲۰ بازی، آمار یک گل و ۳ پاس گل را ثبت کرده بود.

منتظر محمد که در ابتدای فصل بیست‌وسوم راهی استقلال شد، بدون انجام یک بازی رسمی برای آبی‌ها به صورت قرضی راهی مس رفسنجان شد و پس از آن هم به نساجی مازندران پیوست و مدت کوتاهی را برای این تیم به میدان رفت و در نهایت نساجی آخرین تیم ایرانی این بازیکن بود. پس از آن منتظر محمد دوباره به لیگ عراق بازگشت و 20 بازی برای دهوک انجام داد.

این ستاره جوان عراقی با بازگشت به فوتبال کشورش و حضور در ترکیب اصلی دهوک، توانست دوباره انگیزه و فرم ایده‌آل خود را به دست آورد. حالا این هافبک جوان با پایان دوره بازی در دهوک، تصمیم به تغییر تیم خود گرفته و با امضای قراردادی رسمی، به باشگاه دیالی عراق پیوسته است تا چالش جدید فوتبالی‌اش را در این تیم دنبال کند.

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