به گزارش ایلنا، باشگاه مس رفسنجان این روزها غرق در بحران‌های بی‌شمار مدیریتی و مالی است؛ از وضعیت مبهم مسابقات پلی‌آف بقا در لیگ برتر گرفته تا اعتراض‌های شدید مدیران باشگاه و مسئولان استانی به شرایط فعلی، عدم پرداخت قراردادها، اعتصاب بازیکنان و تعطیلی تمرینات آماده‌سازی. در این میان، فوتبالیست‌های مس که درصد زیادی از دستمزد خود را طلبکارند، تا زمان تسویه حساب حاضر به حضور در تمرینات نشده‌اند و مدیریت باشگاه نیز در تلاش است با تزریق قطره‌چکانی پول، تیم را به زمین تمرین بازگرداند.

این وضعیت آشفته سرانجام با واکنش تند و دسته‌جمعی اعضای تیم علنی شد. بازیکنان نارنجی‌پوش رفسنجان با اشتراک‌گذاری یک متن مشترک در صفحات شخصی خود اعلام کردند که این باشگاه حدود چهار ماه است که به طور کامل به حال خود رها شده و در این روزهای سرنوشت‌ساز، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخص، پشتیبانی واقعی و پاسخگویی درستی از سوی مدیران دیده نمی‌شود.

ستاره‌های مس در این پیام انتقادی اشاره کردند که آن‌ها با تمام وجود برای نام رفسنجان، پیراهن تیم و هواداران جنگیده‌اند، اما یک تیم رها شده هرگز نمی‌تواند تنها با اتکا به شعارها و وعده‌های توخالی به موفقیت برسد. آن‌ها در پایان از مسئولانی که واقعاً نگران سرنوشت این باشگاه هستند درخواست کردند تا قبل از اینکه فرصت از دست برود، برای نجات مس رفسنجان وارد عمل شوند.

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