پدیده لیگ برتر به سپاهان پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان اصفهان در ادامه فعالیت‌های خود در بازار نقل‌وانتقالات، اقدام به جذب یکی از پدیده‌های جوان فوتبال ایران کرد. امیرحسین جلالی‌وند که در فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر با پیراهن استقلال خوزستان نمایش‌های درخشانی را در پست وینگر از خود به اجرا گذاشته و توجه کادر فنی زردپوشان را به خود جلب کرده بود، پس از توافق نهایی با مدیران این باشگاه، قرارداد رسمی خود را به مدت ۳ فصل با طلایی‌پوشان دیار زاینده‌رود به امضا رساند.

این خرید در راستای سیاست‌های جوانی‌گرایی و تقویت خط هافبک و حمله سپاهان انجام شده است. جلالی‌وند با حضور در اصفهان و پیوستن به جمع شاگردان نویدکیا، چالش جدیدی را در یک تیم مدعی آغاز می‌کند. مدیران باشگاه امیدوارند این وینگر تکنیکی بتواند به یکی از مهره‌های تاثیرگذار زردپوشان در مسابقات فصل آینده تبدیل شود.

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