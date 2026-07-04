خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بمب نقل‌وانتقالاتی زردپوشان از خوزستان آمد

پدیده لیگ برتر به سپاهان پیوست

پدیده لیگ برتر به سپاهان پیوست
کد خبر : 1808641
لینک کوتاه کپی شد.

امیرحسین جلالی‌وند، وینگر جوان و آینده‌دار فصل گذشته باشگاه استقلال خوزستان با عقد قراردادی رسمی به مدت ۳ فصل به تیم فوتبال سپاهان اصفهان ملحق شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان اصفهان در ادامه فعالیت‌های خود در بازار نقل‌وانتقالات، اقدام به جذب یکی از پدیده‌های جوان فوتبال ایران کرد. امیرحسین جلالی‌وند که در فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر با پیراهن استقلال خوزستان نمایش‌های درخشانی را در پست وینگر از خود به اجرا گذاشته و توجه کادر فنی زردپوشان را به خود جلب کرده بود، پس از توافق نهایی با مدیران این باشگاه، قرارداد رسمی خود را به مدت ۳ فصل با طلایی‌پوشان دیار زاینده‌رود به امضا رساند.

این خرید در راستای سیاست‌های جوانی‌گرایی و تقویت خط هافبک و حمله سپاهان انجام شده است. جلالی‌وند با حضور در اصفهان و پیوستن به جمع شاگردان نویدکیا، چالش جدیدی را در یک تیم مدعی آغاز می‌کند. مدیران باشگاه امیدوارند این وینگر تکنیکی بتواند به یکی از مهره‌های تاثیرگذار زردپوشان در مسابقات فصل آینده تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی