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ووزینیا بالاتر از رونالدو: عجیب‌ترین آمار جام جهانی ۲۰۲۶

ووزینیا بالاتر از رونالدو: عجیب‌ترین آمار جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1808602
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در یکی از عجیب‌ترین آمارهای جام جهانی ۲۰۲۶، دروازه‌بان تیم ملی کیپ‌ورد از نظر تعداد دریبل موفق آماری بهتر از کریستیانو رونالدو ثبت کرده است. این اتفاق پس از دیدار کیپ‌ورد و آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی رقم خورد.

به گزارش ایلنا، جام جهانی همیشه صحنه ثبت آمارهای غیرمنتظره و جالب توجه بوده است اما شاید یکی از عجیب‌ترین آن‌ها به نام ووزینیا، دروازه‌بان تیم ملی کیپ‌ورد، ثبت شده باشد.

این سنگربان باتجربه در جریان دیدار تیمش برابر آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی، موفق شد زیر فشار لائوتارو مارتینز با یک حرکت تکنیکی از مهاجم آرژانتین عبور کند و یک دریبل موفق در کارنامه خود به ثبت برساند.

همین یک دریبل کافی بود تا ووزینیا از کریستیانو رونالدو در این شاخص آماری پیشی بگیرد؛ چرا که کاپیتان پرتغال تا اینجای رقابت‌ها هنوز موفق به ثبت حتی یک دریبل موفق نشده است.

رونالدو با وجود اینکه تاکنون سه گل برای پرتغال به ثمر رسانده، هنوز نتوانسته هیچ بازیکنی را در نبردهای یک‌به‌یک دریبل بزند. او سه مسابقه را به طور کامل در ترکیب تیمش حضور داشته و در دیدار مقابل کرواسی نیز دقایق زیادی بازی کرد، اما باز هم موفق به ثبت حتی یک دریبل نشد.

این آمار به یکی از جالب‌ترین اتفاقات جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است؛ جایی که دروازه‌بان کیپ‌ورد حالا می‌تواند با افتخار از رکوردی صحبت کند که او را از یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های تاریخ فوتبال، یعنی کریستیانو رونالدو، بالاتر قرار داده است.

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