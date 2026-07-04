دوئل سرنوشتساز کانادا و مراکش
آتشبازی چهارم جولای در جام جهانی
تیمهای ملی کانادا و مراکش در یکی از غیرقابلپیشبینیترین نبردهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با رویارویی کانادای میزبان و مراکش در شهر هیوستون آغاز میشود. با توجه به مصادف شدن این مسابقه با روز استقلال ایالات متحده، آتشبازی و هیجان در خارج از مستطیل سبز به وضوح قابل مشاهده خواهد بود، اما اینکه آیا در داخل زمین هم شاهد آتشبازی تماشایی خواهیم بود یا خیر، سؤالی است که ابرکامپیوتر اوپتا تمایل چندانی به پاسخ قاطع به آن ندارد.
اگر این دو تیم بتوانند دراماتیک بودن مسابقات مرحله قبلی خود را تکرار کنند، این تقابل قطعاً به یک نمایش باشکوه تبدیل خواهد شد. کانادا در بازی گذشته خود در وقتهای تلفشده موفق به گلزنی و شکست آفریقای جنوبی شد؛ آن هم در دیداری که همه گمان میکردند به وقتهای اضافه کشیده خواهد شد. در سمت مقابل، مراکش نیز دقیقاً همین سناریو را مقابل هلند پیاده کرد؛ آنها در اواخر بازی کار را به تساوی کشاندند و در نهایت لالههای نارنجی را در ضربات پنالتی از گردونه مسابقات حذف کردند.
این برد یک اتفاق تاریخی و اولین بار برای کانادا بود، چرا که آنها در نخستین تلاش خود توانستند پیروز یک نبرد حذفی در جام جهانی شوند. مراکشیها در حال تبدیل شدن به متخصصان واقعی تورنمنتهای بزرگ هستند. شیرهای اطلس به جز دیدارهای فینال و ردهبندی، در شش مسابقه از هشت دیدار حذفی اخیر خود در تورنمنتهای معتبر (جام جهانی و جام ملتهای آفریقا) صعود کردهاند که در سه مورد از آنها، موفقیتشان از مسیر ناهموار ضربات پنالتی به دست آمده است.
تحقیر توتال فوتبال هلند توسط شیرهای شجاع اطلس
نمایش مقتدرانه مراکش در برابر هلند به خوبی ثابت کرد که آنها کیفیت لازم برای از پیش رو برداشتن هر تیمی در این جام جهانی را دارند. شاگردان رونالد کومان در طول ۱۲۰ دقیقه نبرد، تنها به آمار ۰.۲۴ گل مورد انتظار (xG) رسیدند. در حالی که هلندیها تنها ۲۹۲ پاس سالم رد و بدل کردند، مراکشیها آمار خیرهکننده ۸۰۱ پاس دقیق را به ثبت رساندند. ثبت چنین آماری در سالهای گذشته، با توجه به پیوند عمیق و تاریخی فوتبال هلند با فلسفه «توتال فوتبال»، کاملاً غیرمنطقی و عجیب به نظر میرسید.
ظهور برقآسا و مداوم مراکش به عنوان یکی از هولناکترین تیمهای فوتبال جهان همچنان با قدرت ادامه دارد. شیرهای اطلس در جام جهانی ۲۰۲۲ به نیمهنهایی رسیدند، اما دلایل محکمی وجود دارد که نشان میدهد نسل فعلی آنها حتی از آن تیم رویایی هم قدرتمندتر است. آنها در این تورنمنت به طور میانگین در هر بازی تنها با ۸.۳ شوت به سمت دروازهشان مواجه شدهاند و آمار ۰.۸ گل مورد انتظار را از رقبای خود ثبت کردهاند؛ این اولین بار در تاریخ حضور مراکش در جام جهانی است که آنها میانگین کمتر از ۱۰ شوت را دریافت کرده و کمتر از ۱.۰ گل مورد انتظار در هر مسابقه را ثبت میکنند.
با این اوصاف، کاناداییها به عنوان تیم ضعیفتر و شانس دوم (آندرداگ) پا به این میدان میگذارند. مراکش بدون شک یک سر و گردن بالاتر از تمام رقبایی است که کانادا تا اینجای تورنمنت با آنها دست و پنجه نرم کرده است. نکتهای که به سود کانادا عمل میکند، توانایی بالای آنها در تطبیقپذیری با شرایط مسابقه است. آنها در مرحله گروهی میانگین ۶۱ درصد مالکیت توپ را ثبت کردند، اما در پیروزی ۱ بر ۰ مقابل آفریقای جنوبی این آمار به ۴۲ درصد کاهش یافت؛ میتوان انتظار داشت که در بازی با مراکش نیز مالکیت آنها در همین حدود باشد.
سد بتنی یاسین بونو و قمار بزرگ جسی مارش روی ضربات پنالتی
این تغییر استراتژی کاملاً آگاهانه و تاکتیکی به نظر میرسد. کاناداییها در بازی مقابل آفریقای جنوبی تنها روی ۴۱.۶ درصد از لمس توپهای حریف فشار شدید و پرس بالا اعمال کردند که این پایینترین نرخ دویدن و پرس آنها در یک مسابقه از این تورنمنت بود. معمولاً تیمهای ضعیفتر برای کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی سرودست میشکنند، اما کانادا باید به شدت از این سناریو بترسد. دروازهبانان مراکش در ضربات پنالتی تاریخ جام جهانی با ۸ ضربه روبرو شدهاند که تنها دو تای آنها تبدیل به گل شده است! یاسین بونو، سنگربان نامدار این تیم، با مهار خلاقانه و تماشایی شوت کریسنسیو سامرویل در دیدار مقابل هلند اثبات کرد که موفقیتهای آنها در این فاکتور اصلاً اتفاقی و از روی شانس نیست.
این پنجمین تقابل کانادا با مراکش در تمامی رقابتها خواهد بود؛ کاناداییها در هر چهار دیدار قبلی خود هرگز رنگ برد را ندیدهاند (۱ تساوی و ۳ شکست). آنها در تاریخ خود تنها مقابل اسکاتلند (۶ بازی) و ایسلند (۵ بازی) مسابقات بیشتری را بدون کسب حتی یک پیروزی پشت سر گذاشتهاند. در طرف مقابل، مراکش هر دو دیدار قبلی خود در جام جهانی مقابل تیمهای حوزه کونکاکاف را با پیروزی پشت سر گذاشته است؛ برد ۴ بر ۲ مقابل هائیتی در مرحله گروهی همین دوره و پیروزی برابر خود کانادا در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر.
پیشبینی هوش مصنوعی؛ ورق به سود آفریقاییها برمیگردد
در نهایت، ابرکامپیوتر اوپتا مراکش را شانس اصلی برای صعود به مرحله یکچهارم نهایی میداند. در ۲۵ هزار شبیهسازی کامپیوتری انجام شده پیش از این مسابقه، شیرهای اطلس در ۵۲.۷ درصد مواقع موفق شدند بازی را در همان ۹۰ دقیقه قانونی به سود خود خاتمه دهند. به طور کلی، هوش مصنوعی شانس صعود مراکش به مرحله بعدی را با هر روشی (وقتهای قانونی، اضافه یا پنالتی) ۶۵.۷ درصد برآورد کرده است. احتمال تساوی در وقتهای قانونی ۲۵.۶ درصد تعیین شده، در حالی که پیروزی کانادا در ۹۰ دقیقه تنها در ۲۱.۷ درصد از شبیهسازیها رخ داده است.