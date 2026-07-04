دوئل غولها در فیلادلفیا
آیا خروسها قربانی جدید معجزهگر بزرگ آرژانتینی میشوند؟
تیم ملی فرانسه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف پاراگوئه سرسخت میرود؛ جایی که دشان برای عبور از سد محکم آلفارو، روی آتشبار مهارنشدنی امباپه حساب باز کرده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال پاراگوئه امیدوار است روز یکشنبه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، یک شگفتی بزرگ دیگر را این بار مقابل فرانسه، مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی خلق کند و سر این غول بزرگ را هم ببرد. شاگردان گوستاوو آلفارو پس از خلق یک شاهکار واقعی و حذف آلمان، قهرمان چهار دوره جهان در ضربات پنالتی (۴ بر ۳) پس از تساوی ۱-۱ در ۱۲۰ دقیقه نبرد نفسگیر، حالا با انگیزهای مضاعف راهی فیلادلفیا شدهاند.
پاراگوئه در طول تاریخ خود تنها یک بار توانسته بود از سد مرحله حذفی جام جهانی عبور کند که آن هم به ۱۶ سال پیش و برد ۵ بر ۳ در ضربات پنالتی مقابل ژاپن در جام جهانی ۲۰۱۰ بازمیگردد. آنها اکنون به دنبال این هستند تا برای دومین بار در تاریخ خود طعم حضور در مرحله یکچهارم نهایی را بچشند.
اگرچه ابرکامپیوتر اوپتا (Opta) فرانسه را شانس اول و اصلی فتح کل تورنمنت میداند، اما آلفارو در حال حاضر مشغول طراحی یک نقشه جنگی دیگر برای این جنجال بزرگ است؛ برنامهای که بدون شک محور اصلی آن، خولیو انسیسو خواهد بود. ستاره تکنیکی در این جام جهانی بیشتر از هر بازیکن دیگری در ترکیب پاراگوئه در گلها نقش داشته (۳ نقش شامل ۱ گل و ۲ پاس گل)، بیشترین شوت را به دروازه رقبا شلیک کرده (۸ شوت)، بیشترین خلق موقعیت را انجام داده (۶ بار)، بیشترین لمس توپ را در محوطه جریمه حریفان داشته (۱۱ بار) و با ۱۲ دریبل موفق، تکنیکیترین بازیکن تیمش بوده است. گل اول انسیسو مقابل آلمان، در واقع اولین گل تاریخ پاراگوئه در مراحل حذفی جام جهانی بود، چرا که آنها در ۵ دیدار قبلی خود در این مرحله حتی در باز کردن دروازه حریفان ناکام مانده بودند.
آمارهای نگرانکننده خط حمله آلفارو در برابر آتشبار هولناک فرانسویها
البته این ضعف گلزنی فقط مختص به مراحل حذفی نیست؛ پاراگوئه در ۷ مسابقه اخیر خود در معتبرترین تورنمنت فوتبالی جهان، هرگز موفق نشده در یک بازی بیش از یک گل به ثمر برساند. آنها در مجموع ۳۱ بازی خود در تاریخ جامهای جهانی ۳۳ گل به ثمر رساندهاند (میانگین ۱.۱ گل در هر مسابقه) و در میان کشورهایی که بیش از ۳۰ بازی در این تورنمنت انجام دادهاند، تنها کره جنوبی با میانگین ۱.۰ گل (۴۱ گل در ۴۱ بازی) آماری ضعیفتر از آنها دارد. با قاطعیت میتوان گفت که فرانسه در خط آتش خود اصلاً با چنین مشکلاتی دست به گریبان نیست؛ کیلیان امباپه در پیروزی مقتدرانه ۳ بر ۰ مقابل سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی بریس کرد و بردلی بارکولا نیز دیگر گل خروسها را به ثمر رساند تا صعودی بیدردسر داشته باشند.
با درخشش خیرهکننده امباپه (۸ اثرگذاری روی گل)، عثمان دمبله (۶ اثرگذاری) و مایکل اولیسه (۵ اثرگذاری)، فرانسه به اولین تیم تاریخ تبدیل شد که از زمان برزیل شگفتانگیز سال ۲۰۰۲ (رونالدو ۸، ریوالدو ۶ و رونالدینیو ۵) توانسته سه بازیکن با آمار بیش از ۵ اثرگذاری روی گل در یک دوره جام جهانی داشته باشد. فرانسویها در هر چهار مسابقه خود در این دوره، حداقل ۳ گل به ثمر رساندهاند. جالب است بدانید در تاریخ فوتبال تنها دو کشور موفق شدهاند در ۵ مسابقه از یک دوره جام جهانی ۳ گل یا بیشتر بزنند؛ آلمان غربی در سال ۱۹۵۴ و برزیل رویایی در سال ۱۹۷۰.
تعقیب سایه پله افسانهای
دیدیه دشان کاملاً انتظار دارد که با تکیه بر نبوغ امباپه و اولیسه، به این رکورد تاریخی دست پیدا کند. وینگر تکنیکی بایرن مونیخ تا اینجای کار ۵ پاس گل ارسال کرده که این بیشترین تعداد پاس گل توسط یک بازیکن در یک دوره جام جهانی از زمان توماس هسلر برای آلمان در سال ۱۹۹۴ است. بازدهی خلاقانه اولیسه در جریان بازی (بدون احتساب ضربات ایستگاهی)، او را در کنار پیر لیتبارسکی آلمانی (۱۹۸۲) و پله افسانهای برزیل (۱۹۷۰) به عنوان رکورددار تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ به بعد قرار میدهد. در تاریخ فوتبال فقط پله کبیر آمار بهتری نسبت به او دارد که توانسته بود در جام جهانی ۱۹۷۰ شش پاس گل ثبت کند. با این حجم از استعدادهای ویرانگر در خط حمله، دشان شانس بسیار بالایی دارد تا به اولین سرمربی تاریخ تبدیل شود که ۱۰ پیروزی در مراحل حذفی جام جهانی کسب میکند؛ او در ۱۱ نبرد حذفی قبلی خود صاحب ۹ برد شده است.
تصور اینکه دشان نتواند این تاریخسازی را تکمیل کند بسیار دشوار است، به خصوص با توجه به اینکه فرانسه در هر ۷ دیدار اخیر خود در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی پیروز از زمین خارج شده است. آخرین باری که خروسها در این مرحله از مسابقات حذف شدند به سال ۱۹۳۴ برمیگردد که در وقتهای اضافه با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب اتریش شدند.
ابرکامپیوتر اوپتا حکم به نابودی پاراگوئه داد
این ششمین تقابل دو تیم در تمامی رقابتها و سومین نبرد آنها در تاریخ جام جهانی خواهد بود. فرانسه در دو تقابل قبلی خود در این تورنمنت پیروز بوده است؛ برد ۷ بر ۳ در سال ۱۹۵۸ و پیروزی دراماتیک ۱ بر ۰ در سال ۱۹۹۸ که در آن بازی دشان به عنوان کاپیتان، بازوبند تیم امه ژاکه را بر بازو داشت. خروسها همچنان در مقابل پاراگوئه شکستناپذیر باقی ماندهاند (۳ برد و ۲ تساوی)، هرچند این اولین بازی دو تیم پس از پیروزی ۵ بر ۰ فرانسه در بازی دوستانه ژوئن ۲۰۱۷ است. همچنین مأموریت پاراگوئه وقتی غیرممکنتر به نظر میرسد که بدانیم فرانسه از زمان باخت ۲ بر ۱ مقابل آرژانتین در مرحله گروهی جام جهانی ۱۹۷۸، دیگر هرگز در جریان ۹۰ یا ۱۲۰ دقیقه مسابقه به هیچ حریف آمریکای جنوبی نباخته و در ۱۱ نبرد قبلی خود کاملاً بیشکست بوده است (۶ برد و ۵ تساوی).
در نهایت، پیشبینی ابرکامپیوتر اوپتا نیز نشان میدهد که شانس بسیار کمی برای شگفتیسازی مجدد پاراگوئه وجود دارد. در ۲۵ هزار شبیهسازی کامپیوتری انجام شده قبل از این مسابقه، فرانسه در ۷۹.۷ درصد مواقع در ۹۰ دقیقه قانونی برنده از زمین خارج شده است. برای پاراگوئه تنها ۶.۷ درصد شانس پیروزی در وقتهای قانونی در نظر گرفته شده و احتمال تساوی و کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی نیز ۱۳.۶ درصد است. در مجموع، فرانسه با احتمال قاطع ۸۶.۶ درصد شانس صعود به جمع هشت تیم پایانی را دارد، در حالی که پاراگوئه شگفتانگیز برای رسیدن به یکچهارم نهایی تنها ۱۳.۴ درصد شانس خواهد داشت.