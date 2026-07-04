به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ با پیروزی ۲ بر یک مقابل ساحل عاج، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و حالا باید در یکی از جذاب‌ترین بازی‌های این مرحله برابر برزیل قرار بگیرد؛ دیداری که روز یکشنبه در نیوجرسی برگزار خواهد شد و می‌تواند بزرگ‌ترین آزمون این نسل از فوتبال نروژ باشد.

بازگشت نروژ به جام جهانی پس از نزدیک به سه دهه، فقط نتیجه حضور چند ستاره بزرگ نیست؛ بلکه حاصل تغییر ذهنیتی است که در سال‌های اخیر درون تیم شکل گرفته است. تیمی که پیش‌تر بیشتر با حسرت غیبت در تورنمنت‌های بزرگ شناخته می‌شد، حالا با حضور بازیکنانی چون ارلینگ هالند، مارتین اودگارد، ساندر برگه و الکساندر سورلوت به تیمی تبدیل شده که نه‌تنها از نام‌های بزرگ نمی‌ترسد، بلکه خود را شایسته رقابت با آنها می‌داند.

هالند؛ ستاره‌ای که استانداردها را بالا برد

در مرکز این تغییر، ارلینگ هالند قرار دارد؛ مهاجمی که سال‌هاست در فوتبال اروپا در سطح اول بازی می‌کند و حالا با تیم ملی کشورش نیز به دنبال ساختن یک داستان بزرگ است.

حضور هالند در اردوی نروژ فقط از نظر فنی اهمیت ندارد. او با شخصیت برنده، تجربه بازی‌های بزرگ و اعتمادبه‌نفسی که از دوران باشگاهی خود آورده، سطح توقعات در تیم ملی را تغییر داده است. نروژ دیگر تیمی نیست که فقط به صعود از گروه راضی باشد؛ این نسل می‌خواهد در جام جهانی اثرگذار باشد.

در کنار او، مارتین اودگارد نیز به عنوان مغز متفکر تیم در میانه میدان، نقش مهمی در شکل‌گیری این اعتمادبه‌نفس دارد. ترکیب تجربه، کیفیت فنی و شخصیت بازیکنان بزرگ باعث شده سایر اعضای تیم نیز خود را بخشی از پروژه‌ای جدی‌تر بدانند.

دورهمی‌ها، رفاقت و اعتماد درون تیمی

استفان استراندبرگ، کاپیتان پیشین نروژ، یکی از افرادی است که به شکل‌گیری این ذهنیت جدید اشاره کرده است. او معتقد است حضور ستاره‌های باتجربه و رفتار آنها با دیگر بازیکنان، نقش مهمی در افزایش اعتمادبه‌نفس تیم داشته است.

او می‌گوید:

«وقتی بازیکنان جوان‌تر می‌بینند کسانی که تجربه بیشتری دارند با آرامش، اعتمادبه‌نفس و باور کامل رفتار می‌کنند، این حس به همه تیم منتقل می‌شود.»

به همین دلیل، کادر فنی نروژ فقط روی مسائل تاکتیکی تمرکز نکرده، بلکه روی ساختن یک فضای متحد و نزدیک درون تیم نیز کار کرده است؛ از دورهمی‌های گروهی گرفته تا ایجاد رابطه‌ای صمیمی میان ستاره‌های بزرگ و بازیکنان کمتر شناخته‌شده.

برزیل؛ آزمون واقعی ذهنیت تازه نروژ

حالا این ذهنیت باید در سخت‌ترین آزمون ممکن محک بخورد. برزیل، با سابقه، کیفیت فردی و وزن تاریخی خود، همان حریفی است که می‌تواند نشان دهد نروژ واقعاً تا چه اندازه تغییر کرده است.

برای نروژی‌ها، بازی با برزیل فقط یک مسابقه حذفی نیست؛ فرصتی است برای اثبات اینکه این نسل می‌تواند از سایه سال‌های طولانی ناکامی بیرون بیاید.

نروژ با شعار «ما علیه جهان» وارد این جام شده؛ شعاری که بیش از هر چیز نشان می‌دهد بازیکنان این تیم باور دارند در برابر نگاه‌های تردیدآمیز، فشار رسانه‌ها و نام‌های بزرگ، می‌توانند مسیر خودشان را بسازند.

اگر هالند، اودگارد و دیگر ستاره‌های نروژ بتوانند همین ذهنیت را برابر برزیل هم حفظ کنند، شاید جام جهانی ۲۰۲۶ فقط تورنمنت بازگشت نروژ نباشد؛ شاید آغاز دورانی تازه برای فوتبال این کشور باشد.

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