ازدواج تیلور سوئیفت و تراویس کلسی در مراسمی پرستاره در نیویورک

به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور حدود هزار مهمان برگزار شد و چهره‌های سرشناسی از دنیای سینما، موسیقی و ورزش در آن شرکت داشتند. آدام سندلر، بازیگر و کمدین مشهور آمریکایی، اجرای رسمی مراسم عقد را برعهده داشت.

تیلور سوئیفت، خواننده سرشناس و برنده ۱۴ جایزه گرمی، و تراویس کلسی، ستاره تیم کانزاس سیتی چیفس در لیگ NFL، پس از رابطه‌ای که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد و به‌شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، حالا زندگی مشترک خود را رسمی کردند.

در این مراسم، جیسون کلسی، برادر تراویس و بازیکن سابق فیلادلفیا ایگلز، به عنوان ساقدوش اصلی داماد حضور داشت. پس از پایان مراسم نیز تابلویی با نوشته «JUST&T MARRIED!» بیرون از مادیسون اسکوئر گاردن نصب شد؛ عبارتی که با ترکیب نام تیلور و تراویس، توجه هواداران را به خود جلب کرد.

با وجود گرمای شدید و نبود امکان تماشای مراسم از داخل سالن، تعداد زیادی از طرفداران بیرون از محل برگزاری تجمع کردند تا بخشی از فضای جشن این زوج مشهور باشند.

در میان مهمانان این مراسم، نام‌هایی چون جاستین توماس، هیو گرانت، جنیفر لارنس و اد شیرن دیده می‌شد؛ فهرستی که نشان می‌داد این ازدواج فقط یک رویداد خانوادگی نیست، بلکه یکی از پرحاشیه‌ترین و پربازتاب‌ترین مراسم‌های سال در دنیای سرگرمی و ورزش محسوب می‌شود.

رابطه سوئیفت و کلسی از همان ابتدا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی داشت. حضور چندباره سوئیفت در مسابقات کانزاس سیتی چیفس، توجه هواداران NFL و طرفداران موسیقی را به شکل کم‌سابقه‌ای به این زوج جلب کرد و حتی به یکی از سوژه‌های ثابت رسانه‌های ورزشی و سرگرمی تبدیل شد.

کلسی نیز چند ماه پیش با امضای قراردادی جدید با چیفس، شایعات مربوط به بازنشستگی خود را رد کرد و اعلام کرد حداقل یک فصل دیگر در ترکیب این تیم بازی خواهد کرد.

او در پیامی خطاب به هواداران چیفس نوشته بود:«چیفس کینگدام، بزن بریم! رسمی است؛ برای سال ۲۰۲۶ هیجان‌زده‌ام و منتظرم دوباره با پیراهن چیفس مقابل شما به میدان بروم.»

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