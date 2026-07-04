به گزارش ایلنا، برزیل و نروژ در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی در نیوجرسی برابر هم قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای که در نگاه اول، جدال ستاره‌هایی مثل هالند، وینیسیوس و رودریگو توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، اما نبرد میانه میدان می‌تواند سرنوشت بازی را تعیین کند.

در مرکز این نبرد، دو بازیکن خلاق و تأثیرگذار قرار دارند: مارتین اودگارد از نروژ و برونو گیمارش از برزیل.

اودگارد در این جام جهانی یکی از مهم‌ترین مهره‌های نروژ بوده و با نمایش‌های درخشان خود، پاسخ روشنی به منتقدانی داده که توانایی او در بازی‌های بزرگ ملی را زیر سؤال می‌بردند. کاپیتان آرسنال در سه بازی اخیر نروژ سه پاس گل ثبت کرده و نقش اصلی را در سازماندهی حملات تیمش برعهده داشته است.

در سوی دیگر، برونو گیمارش نیز برای برزیل تورنمنت فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته است. او با چهار پاس گل، یکی از تأثیرگذارترین هافبک‌های جام جهانی بوده و در سیستم کارلو آنچلوتی، نقشی کلیدی در انتقال توپ، بازی‌سازی و پرس از میانه میدان ایفا کرده است.

آنچلوتی نیز بارها بر اهمیت برونو در ساختار تیمش تأکید کرده؛ بازیکنی که نه‌فقط در حمله، بلکه در فاز دفاعی هم به تعادل برزیل کمک می‌کند و به همین دلیل، حضورش در میانه میدان سلسائو اهمیتی دوچندان دارد.

چشم آرسنال به نبرد میانه میدان

برای هواداران آرسنال، تماشای این مسابقه می‌تواند معنای خاصی داشته باشد. اودگارد همین حالا رهبر خط میانی توپچی‌هاست و برونو گیمارش نیز یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند در صورت انتقال به لندن، سطح قدرت، تجربه و خلاقیت خط هافبک آرسنال را بالاتر ببرد.

آرسنال در سال‌های اخیر برای رسیدن به قهرمانی لیگ برتر به دنبال تقویت بیشتر ترکیب خود بوده و نمایش‌های برونو در جام جهانی می‌تواند علاقه این باشگاه را جدی‌تر کند. هافبک برزیلی با توانایی در بازی‌سازی، تخریب حملات حریف، پاس‌های رو به جلو و حضور مؤثر در لحظات حساس، دقیقاً از آن جنس بازیکنانی است که می‌تواند کنار اودگارد، چهره خط میانی آرسنال را تغییر دهد.

با این حال، پیش از هر بحث نقل‌وانتقالاتی، برونو و اودگارد باید در زمین مسابقه مقابل یکدیگر قرار بگیرند؛ یکی با مأموریت هدایت برزیل به مرحله بعد و دیگری با رؤیای رساندن نروژ به یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های تاریخ خود.

دیدار برزیل و نروژ می‌تواند با درخشش هالند یا وینیسیوس به یاد بماند، اما شاید سرنوشت واقعی این مسابقه در همان جایی رقم بخورد که آرسنالی‌ها با دقت بیشتری نگاه می‌کنند: میانه میدان.

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