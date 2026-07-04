رابیو؛ از روزهای پرحاشیه مارسی تا تبدیل شدن به ستون فرانسه در جام جهانی

به گزارش ایلنا، رابیو فصل گذشته را با تنش‌های فراوان در مارسی آغاز کرد؛ اختلاف با برخی هم‌تیمی‌ها، فشار رسانه‌ها و فضای پرالتهاب اطراف باشگاه باعث شد دوران حضورش در ولودروم چندان دوام نداشته باشد. با این حال، انتقال به میلان نقطه عطفی در دوران حرفه‌ای این هافبک ۳۰ ساله بود؛ جایی که آرامش را دوباره پیدا کرد و با عملکردی باثبات، بار دیگر به یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی فرانسه تبدیل شد.

بازیکنی که همه جای زمین حضور دارد

رابیو در سیستم ۱-۳-۲-۴ دیدیه دشان، نقش یکی از مهم‌ترین بازیکنان میانه میدان را بر عهده دارد؛ هافبکی که هم در فاز دفاعی وظایف سنگینی انجام می‌دهد و هم در حملات نقش فعالی ایفا می‌کند.

برادلی بارکولا درباره نقش او می‌گوید:

«رابیو واقعاً همه جا حضور دارد. وقتی حمله می‌کنیم او کنار ماست، وقتی دفاع می‌کنیم باز هم او را می‌بینید. او مثل یک برادر بزرگ‌تر است و همیشه به بازیکنان جوان کمک می‌کند.»

رهبر بی‌سروصدا

اگرچه بازوبند کاپیتانی بر بازوی کیلیان امباپه بسته شده، اما بسیاری از اعضای تیم ملی فرانسه رابیو را یکی از رهبران واقعی رختکن می‌دانند.

او اکنون با ۶۲ بازی ملی یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان ترکیب فرانسه محسوب می‌شود و در کنار امباپه، کانته و ماینیان، نقش مهمی در هدایت نسل جدید خروس‌ها ایفا می‌کند.

برخلاف سال‌های ابتدایی دوران حرفه‌ای که نامش بیشتر با حاشیه‌ها و اختلافات گره خورده بود، رابیو امروز به بازیکنی آرام، پخته و قابل اعتماد تبدیل شده است؛ تغییری که کادر فنی فرانسه نیز بارها از آن تمجید کرده‌اند.

اعتماد کامل دشان

دیدیه دشان در سال‌های اخیر همواره از رابیو به عنوان یکی از مهره‌های مورد اعتماد خود استفاده کرده و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز این روند ادامه یافته است.

توانایی بالای او در پوشش فضاها، قدرت دوندگی، جنگندگی در میانه میدان و کیفیت بازی با توپ باعث شده رابیو به یکی از ستون‌های اصلی تیمی تبدیل شود که بسیاری آن را مهم‌ترین مدعی قهرمانی جام جهانی می‌دانند.

اکنون، در چهارمین تورنمنت بزرگ ملی دوران حرفه‌ای خود، رابیو این فرصت را دارد که با ادامه درخشش در جام جهانی، نه‌تنها فصل پرحاشیه گذشته را به فراموشی بسپارد، بلکه یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در مسیر احتمالی قهرمانی دوباره فرانسه ایفا کند

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