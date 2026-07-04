قدرتنمایی مدعیان اروپایی در جام جهانی ۲۰۲۶
مراکش تنها نماینده آفریقا؛ قدرتنمایی آمریکای جنوبی و پایان زودهنگام آسیاییها
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتایجی همراه بود که موازنه قدرت میان قارهها را بهخوبی نشان داد؛ جایی که بیشتر نمایندگان آفریقا از دور رقابتها کنار رفتند، اما تیمهای آمریکای جنوبی همچنان با اقتدار به مسیر خود ادامه میدهند.
به گزارش ایلنا، قاره آفریقا که در مرحله گروهی عملکرد امیدوارکنندهای داشت و ۹ تیم از ۱۰ نمایندهاش را به مرحله حذفی رساند، در نخستین دور حذفی ضربه سنگینی خورد و تنها مراکش و مصر موفق شدند جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را به دست آورند.
مراکش با برتری در ضربات پنالتی مقابل هلند یکی از مدعیان سنتی فوتبال اروپا را حذف کرد و مصر نیز پس از تساوی با استرالیا، در ضربات پنالتی جشن صعود گرفت.
در مقابل، سایر نمایندگان آفریقا یکی پس از دیگری از گردونه مسابقات کنار رفتند.
تلخترین حذف به سنگال تعلق داشت؛ تیمی که تا دقیقه ۸۰ با نتیجه ۲ بر صفر از بلژیک پیش بود، اما در ادامه دو گل دریافت کرد و در وقتهای اضافه نیز گل سوم را خورد تا یکی از دردناکترین بازگشتهای این جام رقم بخورد.
جمهوری دموکراتیک کنگو نیز با نتیجه ۲ بر یک برابر انگلیس شکست خورد و آفریقای جنوبی با قبول شکست یک بر صفر مقابل کانادا از ادامه رقابتها بازماند.
آمریکای جنوبی همچنان قدرتمند
در سوی مقابل، نمایندگان آمریکای جنوبی همچنان یکی از موفقترین قارههای جام محسوب میشوند.
پس از حذف اروگوئه در مرحله گروهی و کنار رفتن اکوادور در مرحله یکهشتم نهایی، چهار قدرت این قاره یعنی آرژانتین، برزیل، کلمبیا و پاراگوئه همچنان در جمع هشت تیم برتر حضور دارند.
پاراگوئه با حذف آلمان در ضربات پنالتی، یکی از بزرگترین شگفتیهای مرحله یکهشتم نهایی را رقم زد و نشان داد که فوتبال آمریکای جنوبی همچنان از قدرت بالایی برخوردار است.
اروپا همچنان بیشترین نماینده را دارد
قاره اروپا نیز با وجود حذف چند مدعی بزرگ، هنوز بیشترین سهم را در مرحله یکچهارم نهایی دارد.
فرانسه، اسپانیا، انگلیس، پرتغال، بلژیک، سوئیس و نروژ هفت نماینده اروپا در جمع هشت تیم برتر نیستند؟ (در واقع از میان این تیمها هفت تیم اروپایی تا پایان این مرحله همچنان در رقابتها حضور دارند.) این حضور پررنگ بار دیگر قدرت سنتی فوتبال اروپا را نشان میدهد.
میزبانها همچنان امیدوار
سه کشور میزبان نیز عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
کانادا، آمریکا و مکزیک هر سه موفق به صعود از مرحله گروهی شدند و همچنان در کورس رقابت حضور دارند. نکته جالب اینکه هر سه تیم تا این مقطع از مسابقات، از مستحکمترین خطوط دفاعی جام برخوردار بودهاند.
پایان کار آسیا
در مقابل، فوتبال آسیا با پایان مرحله یکهشتم نهایی دیگر نمایندهای در جام ندارد.
ژاپن برابر برزیل و استرالیا مقابل مصر شکست خوردند تا پرونده نمایندگان قاره آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ بسته شود.
در مجموع، نتایج مرحله حذفی نشان میدهد که اگرچه آفریقا در مرحله گروهی یکی از موفقترین قارهها بود، اما در بازیهای حذفی تجربه و کیفیت تیمهای مدعی، کفه ترازو را به سود اروپا و آمریکای جنوبی سنگینتر کرد؛ دو قارهای که همچنان بیشترین مدعیان قهرمانی را در جمع هشت تیم پایانی در اختیار دارند.