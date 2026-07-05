«چه کسی از گرگ بدجنس میترسد؟»؛ برزیل نباید از نروژ و هالند بترسد
در آستانه دیدار حساس برزیل و نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، رسانههای برزیلی معتقدند ترسی که از ارلینگ هالند و تیم ملی نروژ ایجاد شده، بیش از اندازه بزرگنمایی شده است و سلسائو نباید اسیر این فضای روانی شود.
به گزارش ایلنا، «ماریو آلبرتو» ستوننویس گلوبواسپورته در یادداشتی با عنوان «چه کسی از گرگ بدجنس میترسد؟»، با الهام از داستان مشهور کودکان، به مقایسه شرایط برزیل و نروژ پرداخته و معتقد است تیم کارلو آنچلوتی باید با اعتمادبهنفس وارد این مسابقه شود.
او مینویسد که در فوتبال، همانند داستانها، گاهی «گرگ بدجنس» بیش از آنکه واقعاً خطرناک باشد، محصول ترس ذهنی رقباست.
نویسنده با اشاره به کیفیت بالای ارلینگ هالند تأکید میکند که هیچکس تواناییهای ستاره نروژ را انکار نمیکند، اما فوتبال یک ورزش تیمی است و موفقیت یا شکست تنها به یک بازیکن وابسته نیست.
در این یادداشت آمده است که نروژ تیمی سازمانیافته، فیزیکی و خطرناک در ضدحملات است، اما برزیل نیز بازیکنان بزرگی در اختیار دارد و نباید با ذهنیتی تدافعی وارد زمین شود.
ماریو آلبرتو معتقد است آنچه میتواند برزیل را حذف کند، نه قدرت نروژ بلکه ترس از نروژ است.
او مینویسد:
«اگر برزیل با شخصیت واقعی خود بازی کند، نیازی به ترس از هیچ گرگی ندارد.»
این ستوننویس همچنین از کارلو آنچلوتی میخواهد که تیمش را با رویکردی جسورانه به میدان بفرستد و تأکید میکند برزیل زمانی بهترین فوتبال خود را ارائه میدهد که ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد، نه زمانی که صرفاً به مهار حریف فکر میکند.
در پایان این تحلیل آمده است که دیدار برابر نروژ بیش از آنکه یک نبرد تاکتیکی باشد، آزمونی برای شخصیت برزیل است؛ تیمی که اگر بتواند بر ترسهای ذهنی غلبه کند، شانس زیادی برای ادامه مسیر در جام جهانی خواهد داشت.