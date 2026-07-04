برزیلیها با رقص «کرئو» به چالش وایکینگهای نروژی رفتند
در آستانه دیدار حساس برزیل و نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، هواداران برزیلی برای پاسخ به رقص معروف وایکینگهای نروژی، نسخهای کاملاً برزیلی از این رقابت روی سکوها را طراحی کردهاند.
به گزارش ایلنا، هواداران برزیل پیش از دیدار یکشنبه مقابل نروژ، در بروکلین گرد هم آمدند و با اجرای رقص معروف «کرئو» (Créu)، پاسخی نمادین به رقص وایکینگی هواداران نروژ دادند؛ حرکتی که در روزهای اخیر به یکی از جذابترین حاشیههای جام جهانی تبدیل شده است.
از ابتدای مسابقات، هواداران نروژ با اجرای رقص معروف وایکینگها در ورزشگاههای آمریکا، کانادا و مکزیک، فضای ویژهای در سکوها ایجاد کردهاند. این حرکت که توسط معلمی به نام اوله فرایستاد ابداع شده، به سرعت میان هواداران نروژ محبوب شد و حالا به نماد این تیم در جام جهانی تبدیل شده است.
در مقابل، هواداران برزیلی تصمیم گرفتهاند با استفاده از یکی از مشهورترین رقصهای خیابانی این کشور، یعنی «کرئو»، پاسخ این حرکت را بدهند.
ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد گروهی از هواداران برزیل روی زمین نشسته و با اجرای هماهنگ این رقص، خود را برای نبرد روی سکوها آماده کردهاند.
جالب اینکه بازیکنان تیم ملی برزیل نیز تحت تأثیر فضای ایجادشده قرار گرفتهاند و در تمرینات اخیر، به شوخی حرکات رقص وایکینگهای نروژی را تقلید کردهاند.
دیدار برزیل و نروژ، یکشنبه برگزار میشود و برنده آن راهی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد شد؛ مسابقهای که به نظر میرسد رقابت میان هواداران دو تیم روی سکوها نیز به اندازه اتفاقات داخل زمین تماشایی باشد.