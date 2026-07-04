به گزارش ایلنا، پس از حذف کرواسی از جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از بحث‌برانگیزترین صحنه‌های این تورنمنت همچنان سوژه رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی است؛ جایی که گل تساوی کرواسی در دقیقه ۱۰۳ مقابل پرتغال به دلیل تشخیص برخورد بسیار خفیف توپ با سر ایگور ماتانوویچ مردود اعلام شد.

ماتانوویچ پس از مسابقه گفته بود:

«احساس کردم توپ فقط به موهایم برخورد کرده است.»

همین جمله، دستمایه شوخی آرایشگر تیم ملی کرواسی شد. او با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی با لحنی طنز گفت:

«همه فکر می‌کنند تقصیر من است که موهای ماتانوویچ به توپ برخورد کرده! شاید باید موقع اصلاح، سرش را کامل می‌تراشیدم!»

این آرایشگر که در طول جام جهانی همراه تیم ملی کرواسی بوده، توضیح داد چند روز پیش از مسابقه در هتل محل اقامت تیم، موهای ماتانوویچ و چند بازیکن دیگر از جمله دومینیک لیواکوویچ را اصلاح کرده بود.

او همچنین یادآور شد که ۱۱ ژوئن تصاویری از حضورش در اردوی کرواسی و اصلاح موی بازیکنان را منتشر کرده بود و در پایان رقابت‌ها نیز پیراهنی با امضای تمام اعضای تیم ملی به عنوان یادگار دریافت کرده است.

گل مردود کرواسی همچنان یکی از جنجالی‌ترین صحنه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود؛ تصمیمی که با اتکا به فناوری سنسور هوشمند داخل توپ و بررسی VAR گرفته شد و بحث‌های گسترده‌ای درباره میزان دقت و نحوه استفاده از این فناوری در فوتبال به راه انداخت. حتی حالا، این اتفاق از زمین مسابقه فراتر رفته و به سوژه شوخی و طنز در میان اعضای تیم ملی کرواسی نیز تبدیل شده است.

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