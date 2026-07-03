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فوری: پرسپولیس اسکوچیچ بهم خورد

فوری: پرسپولیس اسکوچیچ بهم خورد
کد خبر : 1808279
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مذاکرات باشگاه پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ بی نتیجه ماند.

به گزارش‌ خبرنگار ایلنا، در شرایطی که قرار بود باشگاه پرسپولیس بعد از قطع همکاری با اوسمار به دنبال مذاکره و نهایی کردن سرمربیگری دراگان اسکوچیچ بود، این شرایط فراهم نشد.

گفته می‌شود شرایط خاص دراگان اسکوچیچ برای عقد قرارداد خصوصا پافشاری روی بند فسخ قرارداد به واسطه شرایط فورس ماژور و دریافت مبلغ نهایی و توافق شده قرارداد از یک سو، و عقب نشستی باشگاه پرسپولیس و مدیران این تیم در خصوص عدد توافق شده ابتدایی و کاهش آن، باعث شده تا طرفین از همکاری دور شوند.

موضوعی که مدیربرنامه این مربی کروات نیز آن را به صورت رسمی اعلام کرده است.

باید دید مدیران پرسپولیس در صورت قطعی شدن برهم خوردن مذاکرات، چه تصمیمی برای نیمکت مربیگری خود در فصل آتی خواهند داشت و گزینه جدید آنها چه کسی خواهد بود.

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