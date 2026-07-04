آنچلوتی: برزیل به ستاره نیاز ندارد؛ به بازیکنانی نیاز دارد که برای تیم بازی کنند
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، معتقد است موفقیت در فوتبال مدرن بیش از هر چیز به کار تیمی وابسته است و تأکید دارد سلسائو برای قهرمانی به «ستاره» نیاز ندارد، بلکه به بازیکنانی احتیاج دارد که کیفیت خود را در خدمت تیم قرار دهند.
به گزارش ایلنا، آنچلوتی که از ماه مه ۲۰۲۵ هدایت تیم ملی برزیل را بر عهده گرفته، در آستانه دیدار حساس برابر نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ درباره فلسفه فوتبالی خود گفت:
«هواداران همیشه به دنبال ستارهها هستند، اما تیم ملی به ستاره نیاز ندارد. ما به بازیکنان باکیفیتی نیاز داریم که بتوانند به تیم کمک کنند.»
این مربی ایتالیایی تأکید کرد موفقیت در مراحل پایانی جام جهانی بیش از آنکه به درخشش فردی وابسته باشد، حاصل انسجام و هماهنگی تیمی است.
تجربهای کمنظیر روی نیمکت
آنچلوتی که یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال محسوب میشود، با اشاره به سابقه طولانی خود گفت:
«بیش از ۱۴۰۰ مسابقه را به عنوان سرمربی هدایت کردهام. تنها کسی که از من تجربه بیشتری دارد، سر الکس فرگوسن است که بیش از ۲۰۰۰ بازی روی نیمکت بوده است.»
او افزود تجربه به او آموخته که در تورنمنتهای بزرگ، هیچ بازیکنی به تنهایی نمیتواند قهرمان شود و موفقیت، محصول عملکرد جمعی تیم است.
هشدار درباره نروژ
سرمربی برزیل درباره حریف بعدی تیمش نیز هشدار داد و گفت:
«نروژ تیمی بسیار سازمانیافته و قدرتمند از نظر فیزیکی است. بازیکنان باکیفیتی دارد و ارلینگ هالند بدون تردید یکی از بهترین مهاجمان حال حاضر جهان است.»
خبر خوب درباره نیمار
آنچلوتی همچنین درباره وضعیت نیمار که دو بازی ابتدایی جام جهانی را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، خبر امیدوارکنندهای داد.
او گفت:
«نیمار اکنون کاملاً آماده است و اگر شرایط مسابقه ایجاب کند، میتواند ۹۰ دقیقه کامل بازی کند.»
سرمربی برزیل در ادامه از رفتار حرفهای کاپیتان تیمش تمجید کرد و افزود:
«نیمار بازیکنی بسیار محترم است و رابطه فوقالعادهای با همتیمیهایش دارد. او همیشه به تصمیمات کادر فنی احترام میگذارد و این ویژگی برای تیم اهمیت زیادی دارد.»
استعداد به تنهایی کافی نیست
آنچلوتی در پایان درباره فشار هدایت پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال جهان گفت:
«پوشیدن پیراهن تیم ملی برزیل همیشه مسئولیت بزرگی است. این کشور استعدادهای فوقالعادهای پرورش میدهد، اما فوتبال امروز فقط به استعداد وابسته نیست؛ برای موفقیت باید حرفهایگری، نظم و دانش تاکتیکی نیز در کنار استعداد قرار بگیرد.»