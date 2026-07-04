مالدینی شایستگی هدایت ایتالیا را دارد
رئیس کمیته ملی المپیک ایتالیا معتقد است پائولو مالدینی بهترین گزینه برای حضور در ساختار مدیریتی تیم ملی این کشور است و میتواند نقشی کلیدی در انتخاب سرمربی جدید آتزوری ایفا کند.
به گزارش ایلنا، جیووانی مالاگو در گفتوگویی درباره آینده تیم ملی ایتالیا و تغییرات احتمالی در ساختار مدیریتی آن تأکید کرد که فوتبال ایتالیا بیش از هر زمان دیگری به حضور یک مدیر فنی مقتدر و مورد احترام نیاز دارد.
او با اشاره به نام پائولو مالدینی گفت:
«مالدینی تمام ویژگیهای لازم را برای این مسئولیت دارد. او شخصیت، اعتبار، تجربه و شناخت کافی از فوتبال ایتالیا و فوتبال بینالمللی را در اختیار دارد.»
مالاگو معتقد است انتخاب سرمربی جدید نباید تنها بر عهده مدیران فدراسیون باشد و حضور فردی متخصص در حوزه فنی، کیفیت این تصمیم را افزایش خواهد داد.
وی ابراز امیدواری کرد که روند انتخاب مدیر فنی و سرمربی جدید تا پایان هفته به نتیجه برسد و تأکید کرد اصلاح ساختار تیم ملی باید هرچه سریعتر آغاز شود.
مالدینی پیش از این نیز چندین بار به حضور در تیم ملی ایتالیا نزدیک شده بود. در سال ۲۰۱۸، الساندرو کاستاکورتا تلاش کرد او را به عنوان مدیر فنی به فدراسیون فوتبال ایتالیا بیاورد، اما مذاکرات در نهایت به توافق نرسید.
در کنار بحث حضور مالدینی، رقابت برای نیمکت تیم ملی نیز ادامه دارد. روبرتو مانچینی و آنتونیو کونته همچنان دو گزینه اصلی هدایت آتزوری هستند.
گزارشها حاکی از آن است که مانچینی به دلیل روابط نزدیکتر با مدیران فوتبال ایتالیا، شانس بیشتری برای بازگشت دارد، در حالی که آینده کونته نیز به پیشنهادهای دریافتی از باشگاهها و پروژههای خارج از ایتالیا وابسته است.
فدراسیون فوتبال ایتالیا امیدوار است با انتخاب همزمان یک مدیر فنی قدرتمند و سرمربی جدید، پروژه بازسازی تیم ملی را پس از ناکامیهای اخیر آغاز کند؛ پروژهای که نام پائولو مالدینی در مرکز آن قرار گرفته است.