جدول لیگ آزادگان پس از پایان هفته سی و دوم

به گزارش ایلنا، هفته سی‌ودوم لیگ آزادگان با برگزاری تمامی دیدارها به پایان رسید؛ هفته‌ای که نتایج آن، رقابت در بالای جدول و همچنین نبرد تیم‌های پایین‌نشین برای بقا را حساس‌تر از گذشته کرد.

نساجی مازندران با وجود شکست خانگی برابر هوادار، با ۶۶ امتیاز همچنان صدرنشین جدول است، اما پیروزی مس شهربابک باعث شد اختلاف دو تیم به تنها دو امتیاز کاهش یابد تا سرنوشت قهرمانی در دو هفته پایانی مشخص شود.

مس شهربابک با ۶۴ امتیاز جایگاه دوم را در اختیار دارد و علاوه بر قطعی کردن صعود به لیگ برتر، همچنان امیدوار است با لغزش نساجی، عنوان قهرمانی لیگ را نیز از آن خود کند.

در ادامه جدول، صنعت نفت آبادان با ۵۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفته و سایپا با ۵۳ امتیاز در تعقیب این تیم است. رقابت این دو تیم برای کسب رتبه سوم و حضور در پلی‌آف صعود، از مهم‌ترین جذابیت‌های هفته‌های پایانی خواهد بود.

در میانه جدول نیز پارس جنوبی جم، هوادار، فرد البرز و مس کرمان همچنان برای بهبود جایگاه خود تلاش می‌کنند، اما حساس‌ترین رقابت در پایین جدول جریان دارد.

نفت و گاز گچساران، شناورسازی قشم، مس سونگون، شهرداری نوشهر، نود ارومیه و داماش گیلان همچنان درگیر جدال برای بقا هستند و هر امتیاز در دو هفته باقی‌مانده می‌تواند سرنوشت این تیم‌ها را تغییر دهد.

با نزدیک شدن به پایان فصل، رقابت برای قهرمانی، سهمیه پلی‌آف و فرار از سقوط، لیگ آزادگان را به یکی از جذاب‌ترین مقاطع خود رسانده است.

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