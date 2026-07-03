نساجی مازندران که امیدوار بود با کسب سه امتیاز دیدار خانگی مقابل هوادار و همزمان توقف مس شهربابک، جشن قهرمانی را در ورزشگاه شهید وطنی برگزار کند، در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا همه معادلات صدر جدول تغییر کند.

شاگردان رضا عنایتی برای قطعی کردن عنوان قهرمانی نیاز به پیروزی مقابل هوادار داشتند، اما در سوی دیگر مس شهربابک نیز موفق شد شناورسازی قشم را شکست دهد تا اختلاف دو تیم صدرنشین به دو امتیاز کاهش یابد و تکلیف قهرمان به هفته‌های پایانی کشیده شود.

هوادار در نیمه نخست با گل امیرمحمد ستایش در دقیقه ۴۱ از میزبان پیش افتاد و در آغاز نیمه دوم نیز امین قاسمی‌نژاد در دقیقه ۵۳ اختلاف را به دو گل رساند. تلاش‌های نساجی برای جبران نتیجه ثمری نداشت و شاگردان عنایتی برای نخستین بار از زمان حضور این سرمربی، شکست را تجربه کردند.

این دیدار از یک جهت دیگر نیز اهمیت داشت؛ رضا عنایتی نخستین شکست خود روی نیمکت نساجی را مقابل هواداری متحمل شد که سال‌ها پیش با هدایت همین مربی موفق به صعود به لیگ برتر شده بود.

با این نتیجه، نساجی با ۶۶ امتیاز همچنان صدرنشین جدول باقی ماند، اما مس شهربابک با پیروزی در دیدار همزمان، فاصله خود را به دو امتیاز کاهش داد تا رقابت برای کسب عنوان قهرمانی لیگ آزادگان در دو هفته پایانی به اوج هیجان برسد.

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