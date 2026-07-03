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فیفا: گل کرواسی با کمک فناوری توپ هوشمند به درستی مردود شد

فیفا: گل کرواسی با کمک فناوری توپ هوشمند به درستی مردود شد
کد خبر : 1808102
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فدراسیون جهانی فوتبال به اعتراض‌های بازیکنان کرواسی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با انتشار بیانیه‌ای به جنجال‌های ایجادشده درباره گل مردود کرواسی برابر پرتغال پایان داد و اعلام کرد تصمیم داور بر اساس داده‌های ثبت‌شده توسط فناوری توپ هوشمند اتخاذ شده است.

در دقایق پایانی دیدار پرتغال و کرواسی، گل یوشکو گواردیول پس از بازبینی VAR مردود اعلام شد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید بازیکنان و کادر فنی کرواسی همراه بود.

فیفا در بیانیه خود اعلام کرد: «داده‌های فناوری Connected Ball که در توپ رسمی مسابقات "تریوندا" به کار رفته، نشان داد ایگور ماتانوویچ پیش از ارسال پاس گل با توپ تماس داشته است. همین تماس باعث شد فاز جدیدی از بازی شکل بگیرد و آفساید به درستی تشخیص داده شود.»

فیفا همچنین تأکید کرد سنسورهای IMU تعبیه‌شده در توپ قادر هستند کوچک‌ترین تماس با توپ را نیز ثبت کنند و این اطلاعات به داوران کمک می‌کند تا تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند.

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