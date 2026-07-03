تصمیم نهایی ستاره برزیلی در اوج بحران تمدید با رئال مادرید

به گزارش ایلنا، آینده وینیسیوس جونیور همچنان به عنوان یکی از داغ‌ترین و پربحث‌ترین موضوعات پیرامون باشگاه رئال مادرید مطرح است. اگرچه قرارداد فعلی او تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد و گفت‌وگوها برای تمدید آن پیشرفت چندانی نداشته است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این ستاره برزیلی از هم‌اکنون موضع و تصمیم نهایی خود را برای فصل آینده مشخص کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط نشریه AS، این مهاجم تصمیم گرفته است که برای فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در رئال مادرید بماند؛ تصمیمی که کاملاً مستقل از دستیابی یا عدم دستیابی به توافق برای تمدید قراردادش اتخاذ شده است.

روند تمدید قرارداد همچنان در بلاتکلیفی

مذاکرات بین دو طرف چندین ماه است که به بن‌بست رسیده و متوقف شده است. توافق فعلی این بازیکن در سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد و در حال حاضر هیچ تاریخ مشخصی برای از سرگیری گفتگوها تعیین نشده است.

بر اساس گزارش رسانه آاس، وینیسیوس در درون باشگاه موضوع را کاملاً شفاف کرده که اولویت اول او همیشه ماندن در جمع مادریدی‌ها بوده است. عدم پیشرفت در مذاکرات تمدید به این معنی است که در صورت عدم دستیابی به توافق در ماه‌های آینده، احتمال جدایی او به عنوان بازیکن آزاد در سال ۲۰۲۷ همچنان یک سناریوی واقعی و محتمل باقی خواهد ماند.

تمرکز کامل ستاره برزیلی روی جام جهانی

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره آینده او همچنان ادامه دارد، وینیسیوس ترجیح داده است تمام تمرکز و توجه خود را روی تیم ملی برزیل و رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بگذارد. این مهاجم از ورود به شایعات مربوط به نقل‌وانتقالات احتمالی رئال مادرید، از جمله نام‌هایی که به عنوان گزینه‌های تقویت خط حمله مطرح شده‌اند، خودداری کرده است. اولویت فوری او این تورنمنت بین‌المللی است و هرگونه بحث در مورد قرارداد را به تاریخ دیگری موکول کرده است.

پیوند ناگسستنی با سانتیاگوبرنابئو

اظهارنظرهای اخیر این بازیکن نیز دقیقاً به همین موضوع اشاره دارد. چند هفته پیش، وینیسیوس اعلام کرد که هرگز خودش را در حال بازی در تیمی غیر از رئال مادرید تصور نکرده است و بر اعتماد متقابلی که میان او و مدیریت باشگاه، به رهبری فلورنتینو پرز وجود دارد، تاکید کرد. در حال حاضر، موضع این ستاره برزیلی کاملاً روشن به نظر می‌رسد: او قصد دارد فصل آینده نیز به پوشیدن پیراهن رئال مادرید ادامه دهد. سوال بزرگ این است که آیا هر دو طرف می‌توانند برای تمدید قرارداد به توافق برسند یا اینکه این بازیکن وارد سال پایانی قرارداد خود خواهد شد و احتمال جدایی رایگان او در تابستان ۲۰۲۷ وجود خواهد داشت.

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