پشتیبانی تمامقد پدیده رئال از کارلتو
اندریک: اعتراضی به تصمیم آنچلوتی ندارم
ستاره جوان تیم ملی برزیل با وجود نیمکتنشینیهای مداوم و بازی دراماتیک ۷۹ دقیقهای در جام جهانی، به دفاع از کارلو آنچلوتی پرداخت و تصمیمات سختگیرانه او را کاملاً به نفع موفقیت سلسائو دانست.
به گزارش ایلنا، اندریک اعلام کرده است که با نقش خود به عنوان یک بازیکن تعویضی در تیم ملی برزیل در جام جهانی «کنار آمده و در آرامش است» و از کارلو آنچلوتی حمایت کرد تا به تصمیمگیریهای درست خود ادامه دهد.
این بازیکن ۱۹ ساله در مسابقات امسال جام جهانی سه بار برای برزیل به میدان رفته که همگی به عنوان بازیکن تعویضی بوده و در مجموع تنها ۷۹ دقیقه برای سلسائو بازی کرده است.
او در جریان پیروزی دراماتیک و دیرهنگام برزیل مقابل ژاپن، در بین دو نیمه جانشین لوکاس پاکتای مصدوم شد؛ نتیجهای که نبرد با نروژ در مرحله یکهشتم نهایی را رقم زد. اندریک بازیکنی است که کارلتو او را به خوبی میشناسد، چرا که این سرمربی ایتالیایی در سال ۲۰۲۴ این نوجوان بااستعداد را از پالمیراس به خدمت گرفت، هرچند او برای جا افتادن در پایتخت اسپانیا با چالشهایی روبرو بوده است. در نیمفصل دوم از رقابتهای سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵، اندریک به صورت قرضی در لیون حضور داشت و موفق شد در ۲۱ بازی در تمامی رقابتها، آمار ۸ گل و ۸ پاس گل را ثبت کند.
بسیاری از هواداران برزیلی خواستار نقش پررنگتر اندریک در ترکیب برزیل در جام جهانی شدهاند، اما او آنجلوتی را به خاطر ترجیح دادن منافع تیم بر منافع فردی ستایش کرد.
اندریک گفت: «او کاری را که برای من بهترین باشد انجام نخواهد داد، بلکه آنچه را که برای تیم بهترین است انجام میدهد. او ترسی از گرفتن تصمیمات سخت ندارد؛ کاری را که فکر میکند درست است انجام میدهد و اتفاقات رقم میخورند. گویا خدا مراقب اوست. چون کارلتو هر کاری که انجام میدهد، در نهایت نتیجهبخش میشود. وقتی سرمربی از من میخواهد کاری انجام دهم، به پشت سرم نگاه نخواهم کرد؛ فقط همان کاری را که او میخواهد انجام میدهم.»
هنگامی که از او سوال شد آیا بلاتکلیفی در مورد زمان بازیاش، با توجه به اینکه شرایط مشابهی را در مادرید زیر نظر ژابی آلونسو تجربه کرده است، روی او تاثیر میگذارد یا خیر، اندریک تاکید کرد که آرام خواهد ماند.
اندریک در ادامه افزود: «فکر میکنم مثل یک کودک آرام بخوابم. من واقعاً در آرامش خواهم بود، زیرا قبل از اینکه بخوابم، فکر میکنم مهمترین چیز کاری است که انجام میدهم: خواندن دعاهایم، صحبت کردن با خدا و داشتن این اعتماد به نفس که همه چیز در زمان مناسب اتفاق خواهد افتاد.»
تیم ملی برزیل در شرایطی در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی به مصاف نروژ میرود که به دنبال این است تا برای اولین بار از زمان پیروزیهای متوالیشان بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ (۱۱ برد متوالی)، به آمار چهار پیروزی پیاپی در جام جهانی دست یابد. آنها در ۹ مسابقه از ۱۰ دیدار اخیر خود از مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کردهاند و تنها در سال ۱۹۹۰ (شکست ۱-۰ مقابل آرژانتین) در این مرحله ناکام ماندهاند.
اندریک در پایان اشاره کرد که صرفاً حضور در لیست ۲۶ نفره برزیل در جام جهانی، یک نقطه عطف بزرگ در دوران حرفهای او به شمار میرود و مطمئن است که در ادامه تورنمنت، هر زمان که به او نیاز باشد عملکرد خوبی خواهد داشت.
اندریک افزود: «من بسیار سپاسگزارم که اینجا هستم؛ برای من، فقط بخشی از این تیم بودن و بازی در جام جهانی، خودش یک پیروزی است. من برای این لحظه بسیار آماده هستم، اما ما ۲۶ بازیکن هستیم و همه ما منتظر فرصت خود میمانیم. چیز مهم این است که وقتی آن فرصت از راه میرسد، آماده باشیم.»