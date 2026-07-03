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شجاعت ستاره رئال پس از فاجعه در جام جهانی

من مقصر این رسوایی بزرگ برای تیمم هستم

من مقصر این رسوایی بزرگ برای تیمم هستم
کد خبر : 1808075
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فدریکو والورده، هافبک سرشناس تیم ملی اروگوئه با انتشار بیانیه‌ای رسمی در صفحه اینستاگرام خود، مسئولیت کامل حذف تلخ و زودهنگام تیمش در مرحله گروهی جام جهانی را بر عهده گرفت.

به گزارش ایلنا، فدریکو والورده منتظر ماند تا طوفان‌ها فروکش کند و سپس سکوت خود را شکست؛ او این کار را با انتشار یک پیام طولانی در صفحه اینستاگرامش انجام داد. پس از حذف فاجعه‌بار اروگوئه در مرحله گروهی جام جهانی و تمام جنجال‌هایی که پیرامون رابطه مارسلو بیلسا و بازیکنان وجود داشت، کاپیتان سرانجام قفل سکوتش را شکست.

من مقصر این رسوایی بزرگ برای تیمم هستم

«چندین روز از حذف ما گذشته است و تازه اکنون می‌توانم تمام آنچه را که تجربه کرده‌ام تجزیه و تحلیل و هضم کنم، هرچند می‌دانم بخشی از وجودم احتمالاً هرگز با یک حذف دیگر در دور اول، مانند آنچه در جام جهانی قطر متحمل شدم، کنار نخواهد آمد. آن خار هنوز در دیواره قلبم گیر کرده است.»

من مسئولیت بزرگی در قبال کشورم احساس می‌کنم. این مایه افتخار است و روحم را لبریز می‌کند. من هر کاری در توانم بود انجام دادم: خودم را از نظر جسمی و روحی آماده کردم و تلاش کردم تا آنچه اتفاق افتاده بود تکرار نشود و در تمام طول فصل سخت کار کردم. اما، به وضوح، این تلاش‌ها کافی نبود.

من مقصر این رسوایی بزرگ برای تیمم هستم

من شکست را می‌پذیرم. من مسئولیت کامل ناتوانی در انجام وظیفه‌ام در قبال تیم ملی و شما را بر عهده می‌گیرم. من مسئولیت این ناکامی را می‌پذیرم و می‌دانم که کوتاهی کرده‌ام. اما تحت هیچ شرایطی از بازی برای کشورم دست نخواهم کشید، حتی اگر این کار به قیمت جانم تمام شود.

من نمی‌دانم چطور یا چه زمانی، اما به جانم قسم می‌خورم که این تیم را بدون اینکه آن را در اوج و بالاترین جایگاه ممکن رها کنم، ترک نخواهم کرد.

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