ناگلزمان پس از استعفا: آلمان به یک شروع جدید نیاز دارد
فدراسیون فوتبال آلمان به طور رسمی از پایان همکاری با یولیان ناگلزمان خبر داد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) روز جمعه به طور رسمی اعلام کرد قرارداد یولیان ناگلزمان، سرمربی تیم ملی این کشور، با تصمیم مشترک هیئتمدیره و سهامداران DFB GmbH & Co. KG و با پیشنهاد برند نوئندورف، رئیس فدراسیون، به صورت فوری فسخ شده است.
بر اساس بیانیه رسمی، ناگلزمان یک روز پیش از این تصمیم و پس از برگزاری جلسهای محرمانه با مدیران فدراسیون، در پی حذف ناامیدکننده آلمان از جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، کانادا و مکزیک، شخصاً درخواست کرده بود از سمت خود کنار برود؛ درخواستی که اکنون مورد موافقت قرار گرفته است.
با این حال، بخش مهمی از بیانیه به صحبتهای ناگلزمان اختصاص دارد؛ جایی که سرمربی ۳۸ ساله آلمان درباره دلایل تصمیم خود توضیح داد.
او گفت: «در روزهای پس از حذف از جام جهانی، بارها درباره این موضوع فکر کردم و با افراد مورد اعتمادم، چه در زندگی شخصی و چه در فدراسیون، مشورت داشتم. این تصمیم به هیچ وجه برایم آسان نبود.»
ناگلزمان ادامه داد: «اولویت نخست من همیشه موفقیت تیم ملی بوده است. بعد از چنین ناکامی تلخی، احساس کردم تیم شایسته یک شروع تازه است و به همین دلیل این تصمیم را گرفتم.»
سرمربی سابق آلمان همچنین از اعضای کادر فنی، کارکنان فدراسیون و بازیکنان تیم ملی قدردانی کرد و گفت: «از تمام اعضای کادر فنی، گروه پشتیبانی و همه کسانی که در فدراسیون از ما حمایت کردند تشکر میکنم؛ به ویژه بازیکنانی که افتخار همکاری با آنها را داشتم.»
او در ادامه، پیام ویژهای خطاب به هواداران آلمان داشت و اظهار کرد: «از هواداران نیز صمیمانه تشکر میکنم. شما همیشه پشت ما بودید، به ما اعتماد کردید و حتی در سختترین لحظات به تیم انرژی دادید. واقعاً از اینکه ناامیدتان کردیم و نتوانستیم شبهای خاطرهانگیز بیشتری را در این جام جهانی برایتان رقم بزنیم، متأسفم. شما شایسته خیلی بیشتر از این بودید.»
در همین حال، برند نوئندورف، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، ضمن قدردانی از عملکرد ناگلزمان گفت: «از یولیان بابت تلاشهایش از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون صمیمانه تشکر میکنیم. او مربیای با تعهد بالا، جاهطلبی مثالزدنی و شخصیتی مسئولیتپذیر و صادق است که همه ما برایش احترام زیادی قائلیم.»
رودی فولر، مدیر ورزشی فدراسیون فوتبال آلمان نیز با تمجید از تصمیم ناگلزمان اظهار داشت: «تصمیم او شایسته احترام است، زیرا مسئولیت نتایج را پذیرفت و منافع تیم ملی را بر ادامه حضور خودش ترجیح داد. بدون تردید همه ما انتظار عملکرد و نتیجه بهتری در جام جهانی داشتیم، اما ناگلزمان همچنان یکی از بهترین مربیان فوتبال است و مطمئنم در ادامه دوران مربیگریاش نیز موفق خواهد بود.»
فدراسیون فوتبال آلمان همچنین اعلام کرد که دو دستیار ناگلزمان، بنیامین گلوک و بنیامین هوبنر، نیز از کادر فنی تیم ملی جدا خواهند شد.
در پایان این بیانیه آمده است که مدیران فدراسیون در روزهای آینده مذاکرات خود را با یورگن کلوپ برای هدایت تیم ملی آلمان آغاز خواهند کرد؛ مربیای که پیشتر آمادگی اولیه خود را برای پذیرش این مسئولیت اعلام کرده است. همچنین آندریاس رتیش، مدیر ورزشی DFB، به دلایل شخصی قرارداد خود را که در پایان سال جاری به اتمام میرسد، تمدید نخواهد کرد.