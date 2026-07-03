بیش از ۲۰ ستاره جام جهانی بدون باشگاه؛ از محمد صلاح تا جان استونس
در حالی که جام جهانی ۲۰۲۶ ویترینی برای درخشش ستارههای فوتبال جهان است، بیش از ۲۰ بازیکن حاضر در این رقابتها در شرایطی عجیب بدون باشگاه به میدان میروند و همچنان در انتظار تعیین تکلیف آینده حرفهای خود هستند.
به گزارش ایلنا، فهرست بازیکنان آزاد حاضر در جام جهانی، نامهای شناختهشدهای را در خود جای داده است؛ از محمد صلاح، کاپیتان مصر، گرفته تا وازینیا، دروازهبان تیم ملی کیپورد.
وازینیا پس از پایان قراردادش با باشگاه چاوس پرتغال هنوز تیم جدیدی پیدا نکرده و طبق گزارش رسانههای برزیلی، نام او به باشگاه سئارا نیز پیشنهاد شده است. او در شرایطی به مصاف آرژانتین خواهد رفت که هنوز آینده باشگاهیاش مشخص نیست.
در سوی دیگر، محمد صلاح نیز یکی دیگر از ستارههایی است که قراردادش به پایان رسیده و هنوز مقصد بعدی خود را انتخاب نکرده است. کاپیتان مصر فعلاً تمام تمرکز خود را روی ادامه مسیر تیم ملی کشورش در جام جهانی گذاشته و تصمیمگیری درباره آینده را به بعد از مسابقات موکول کرده است.
از دیگر بازیکنان سرشناس این فهرست میتوان به فابینیو اشاره کرد که پس از پایان قراردادش با الاتحاد عربستان بدون تیم مانده است.
همچنین آژدین هروستیچ، هافبک استرالیا، و مت رایان، دروازهبان باتجربه این تیم، پس از پایان همکاری با باشگاههای خود در اروپا، در وضعیت بازیکن آزاد قرار دارند.
نامهایی مانند جیمز رودریگس و جان استونز نیز در میان بازیکنانی دیده میشوند که هنوز قرارداد جدیدی امضا نکردهاند و آیندهشان نامشخص است.
در مقابل، کاسمیرو که مدتی پیش از منچستریونایتد جدا شد، دیگر در این فهرست قرار ندارد؛ چرا که پیش از آغاز مراحل حذفی جام جهانی به اینتر میامی پیوست.
حضور این تعداد بازیکن آزاد در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان، نشان میدهد جام جهانی علاوه بر رقابت برای قهرمانی، به ویترینی مهم برای جذب بازیکنان نیز تبدیل شده و عملکرد درخشان در این مسابقات میتواند مسیر حرفهای بسیاری از این ستارهها را تغییر دهد.