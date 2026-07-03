به گزارش ایلنا، پیروزی مقتدرانه ۳ بر صفر فرانسه مقابل سوئد باعث شد شاگردان دیدیه دشان بیش از هر زمان دیگری به قهرمانی نزدیک شوند. بر اساس تازه‌ترین محاسبات آماری، خروس‌ها اکنون ۲۴.۲ درصد شانس دارند تا جام قهرمانی را بالای سر ببرند؛ بیشترین احتمال میان تمام تیم‌های حاضر در رقابت‌ها.

در رتبه دوم، آرژانتین با ۱۶.۴ درصد شانس قهرمانی قرار دارد. مدافع عنوان قهرمانی در صورت عبور از کاپ‌ورد، همچنان یکی از جدی‌ترین رقبای فرانسه برای فتح جام خواهد بود.

اسپانیا نیز پس از پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل اتریش، جایگاه خود را در میان مدعیان تثبیت کرد و اکنون با ۱۴.۷ درصد احتمال قهرمانی، سومین شانس اصلی فتح جام محسوب می‌شود.

در ادامه این فهرست، برزیل با وجود صعود به مرحله بعد، به دلیل دشوار شدن مسیرش در جدول مسابقات، تنها ۵.۹ درصد شانس قهرمانی دارد.

پرتغال نیز پس از حذف کرواسی، شانس خود را به ۵.۱ درصد رسانده و سوئیس با ۴.۱ درصد در جمع مدعیان خارج از حلقه اصلی قرار گرفته است.

شانس قهرمانی مدعیان جام جهانی ۲۰۲۶

فرانسه: ۲۴.۲٪

آرژانتین: ۱۶.۴٪

اسپانیا: ۱۴.۷٪

برزیل: ۵.۹٪

پرتغال: ۵.۱٪

سوئیس: ۴.۱٪

این پیش‌بینی‌ها بر پایه مدل‌های آماری و الگوریتم‌های احتمال‌سنجی تهیه می‌شوند و با توجه به نتایج هر مسابقه، قدرت رقبا، مسیر جدول حذفی و عملکرد تیم‌ها به‌روزرسانی می‌شوند. از همین رو، با آغاز مرحله یک‌چهارم نهایی، احتمال قهرمانی تیم‌ها بار دیگر دستخوش تغییر خواهد شد.

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