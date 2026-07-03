رونالدو: اسپانیا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است

به گزارش ایلنا، پرتغال با پیروزی ۲ بر یک مقابل کرواسی راهی مرحله بعد شد و حالا باید در یکی از حساس‌ترین دیدارهای جام به مصاف اسپانیا برود؛ تیمی که رونالدو از آن به عنوان یکی از شانس‌های اصلی فتح جام یاد کرد.

کاپیتان ۴۱ ساله پرتغال در این خصوص گفت:

«می‌دانیم که اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی است. مسابقه بسیار دشواری خواهد بود، همان‌طور که از این مرحله به بعد تمام بازی‌ها سخت هستند.»

او با اشاره به شناخت کامل دو تیم از یکدیگر افزود:

«اسپانیا را به خوبی می‌شناسیم و آن‌ها هم شناخت کاملی از ما دارند. فکر می‌کنم شاهد مسابقه‌ای بسیار نزدیک و رقابتی خواهیم بود و در نهایت خواهیم دید چه تیمی برنده می‌شود.»

رونالدو درباره شرایط بدنی خود نیز ابراز رضایت کرد و گفت:

«احساس بسیار خوبی دارم و از نظر جسمانی در وضعیت متعادلی هستم. هدف ما این است که مرحله به مرحله پیش برویم و روی هر مسابقه تمرکز کنیم.»

مهاجم باتجربه پرتغال در پاسخ به سؤالی درباره فشار ضربات پنالتی نیز اظهار داشت:

«هیچ‌وقت از زدن پنالتی نمی‌ترسم. طبیعی است که کمی استرس وجود داشته باشد، اما همیشه با ذهنیتی مثبت وارد چنین لحظاتی می‌شوم.»

رونالدو که مقابل کرواسی نخستین گل خود در مراحل حذفی جام جهانی را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، در پایان نیز از هم‌تیمی سابقش در رئال مادرید یاد کرد و درباره خداحافظی لوکا مودریچ از جام جهانی گفت:

«مودریچ یک افسانه فوتبال است. سال‌های فوق‌العاده‌ای کنار او در رئال مادرید داشتم. برایش بهترین آرزوها را دارم و امیدوارم همچنان به فوتبال ادامه دهد.»

دیدار پرتغال و اسپانیا یکی از مهم‌ترین مسابقات مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ نبردی میان دو همسایه شبه‌جزیره ایبری که می‌تواند یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را از گردونه رقابت‌ها حذف کند.

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