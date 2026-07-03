به گزارش ایلنا، کاروان فرانسه روز جمعه وارد فیلادلفیا خواهد شد و در هتلی واقع در مرکز شهر اقامت می‌کند؛ هتلی که تنها چند دقیقه با دو نماد تاریخی آمریکا، تالار استقلال (Independence Hall) و زنگ آزادی (Liberty Bell) فاصله دارد؛ جایی که در چهارم ژوئیه ۱۷۷۶ اعلامیه استقلال ایالات متحده به امضا رسید.

فضای شهر در آستانه جشن دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا کاملاً متفاوت است. هزاران گردشگر از سراسر این کشور برای شرکت در مراسم ویژه، رژه بزرگ، کنسرت‌ها و جشن‌های خیابانی به فیلادلفیا آمده‌اند و شهر حال و هوایی کاملاً جشن‌گونه پیدا کرده است.

یکی از گردشگران آمریکایی در گفت‌وگو با رسانه‌های فرانسوی گفت:

«در بهترین زمان ممکن به اینجا آمده‌اید. همه چیز از فیلادلفیا آغاز شد و ما بابت نقش فرانسوی‌ها در استقلال آمریکا همیشه قدردان هستیم.»

کارشناسان تاریخ نیز فیلادلفیا را «زادگاه ملت آمریکا» توصیف می‌کنند و معتقدند هر آمریکایی این شهر را نقطه آغاز شکل‌گیری کشور خود می‌داند.

در کنار این فضای تاریخی و جشن‌های ملی، گرمای شدید نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. فیلادلفیا طی روزهای اخیر تحت هشدار گرمای شدید قرار داشته و دمای هوا از ۳۸ درجه سانتی‌گراد فراتر رفته است. مقامات محلی از شهروندان خواسته‌اند تا حد امکان از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند.

شاگردان دیدیه دشان پس از ورود به شهر، نخستین تمرین خود را در کمپ تمرینی تیم فوتبال آمریکایی فیلادلفیا برگزار خواهند کرد تا خود را برای دیدار حساس مقابل پاراگوئه آماده کنند؛ مسابقه‌ای که علاوه بر دشواری فنی، شرایط آب‌وهوایی نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند آن داشته باشد.

فرانسه امیدوار است با عبور از پاراگوئه، گام دیگری به سمت دفاع از شانس قهرمانی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ بردارد، اما پیش از هر چیز باید با گرمای طاقت‌فرسای فیلادلفیا کنار بیاید.

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