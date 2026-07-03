به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر جمعه شب در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل استرالیا قرار می‌گیرد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند یک فصل تازه در تاریخ فوتبال این کشور رقم بزند. مصر برای نخستین بار موفق شده علاوه بر کسب پیروزی در جام جهانی، به مرحله حذفی این رقابت‌ها نیز صعود کند.

یکی از چهره‌های ویژه این موفقیت، حمزه عبدالکریم، هافبک ۱۸ ساله‌ای است که ابتدای سال جاری به بارسلونا پیوست. او پس از پشت سر گذاشتن مشکلات مربوط به دریافت ویزا، به اردوی تیم ملی رسید و حالا یکی از استعدادهای آینده‌دار فوتبال مصر به شمار می‌رود.

محمد صلاح، کاپیتان و ستاره بزرگ مصر، از همان روزهای نخست حضور عبدالکریم در اردو، نقش مهمی در حمایت از او ایفا کرد. صلاح پیراهن خود را به این بازیکن جوان هدیه داد و در طول اردو نیز زمان زیادی را در کنار او سپری کرده است؛ موضوعی که باعث شده عبدالکریم با اعتماد به نفس بیشتری نخستین جام جهانی خود را تجربه کند.

در کنار صلاح، عمر مرموش نیز از نزدیک‌ترین دوستان عبدالکریم در اردو محسوب می‌شود. این دو که سال‌ها پیش در یک مدرسه در قاهره تحصیل کرده‌اند، حالا دوباره در تیم ملی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و رابطه صمیمانه‌ای دارند.

عبدالکریم تاکنون در سه مسابقه جام جهانی به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفته و در مجموع ۶۷ دقیقه بازی کرده است. اطرافیانش معتقدند تنها یک گل کافی است تا این تورنمنت برای او به تجربه‌ای فراموش‌نشدنی تبدیل شود.

در صورت عبور مصر از سد استرالیا، فرعون‌ها در مرحله یک‌چهارم نهایی باید به مصاف آرژانتین و لیونل مسی بروند؛ ستاره‌ای که عبدالکریم از کودکی با پیراهن بارسلونا تماشایش می‌کرد و حالا ممکن است برای نخستین بار مقابل او قرار بگیرد.

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