تعویض رونالدو؛ نماد تغییر در پرتغال از نگاه رسانههای فرانسه
کارشناس مطرح فوتبال فرانسه معتقد است تصمیم روبرتو مارتینز برای تعویض کریستیانو رونالدو در دیدار مقابل کرواسی، مهمترین پیام پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ بود؛ تصمیمی که به گفته او نشان میدهد هیچ بازیکنی بالاتر از منافع تیم نیست.
به گزارش ایلنا، پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی با نتیجه ۲ بر یک کرواسی را شکست داد و راهی جمع هشت تیم برتر شد، اما یکی از مهمترین اتفاقات این مسابقه نه گلها، بلکه تعویض کریستیانو رونالدو در دقیقه ۸۱ بود.
روبرتو مارتینز در حالی که تیمش با نتیجه ۲ بر یک پیش بود، رونالدو را از زمین بیرون کشید و روبن نوس را به جای او به میدان فرستاد؛ تصمیمی که بازتاب گستردهای در رسانههای اروپایی داشت.
کوین دیاز، کارشناس شبکه RMC Sport ، درباره این تصمیم گفت: «برای من، این مهمترین لحظه جام جهانی و حتی مهمترین لحظه دوران مربیگری روبرتو مارتینز در پرتغال بود. شاید پرتغال در ادامه حذف شود، اما این تعویض یک پیام روشن داشت؛ هیچ بازیکنی فراتر از تیم نیست.»
او با اشاره به عملکرد رونالدو در این مسابقه افزود: «کریستیانو در این بازی از روی نقطه پنالتی گل زد و نخستین گل خود در مراحل حذفی جام جهانی را به ثمر رساند، اما با وجود این، سرمربی بدون تردید او را تعویض کرد؛ تصمیمی که نشاندهنده اقتدار مارتینز است.»
دیاز همچنین تغییر نگرش رونالدو در این جام را مورد توجه قرار داد و گفت: «کریستیانو نسبت به گذشته رفتار متفاوتی نشان داده است. در دیدار مقابل ازبکستان اجازه داد نونو مندس ضربه ایستگاهی را بزند و حالا هم بدون حاشیه زمین را ترک کرد. اینها نشانههایی از پذیرش نقش تیمی و بلوغ بیشتر اوست.»
این کارشناس فرانسوی معتقد است چنین تصمیمهایی میتواند در ادامه مسیر پرتغال در جام جهانی تأثیرگذار باشد و انسجام بیشتری به تیم روبرتو مارتینز بدهد.