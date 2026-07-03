به گزارش ایلنا، این مسابقه از ساعت ۰۵:۰۰ بامداد شنبه به وقت ایران در ورزشگاه کانزاس‌سیتی برگزار می‌شود و هر دو تیم امیدوارند با ادامه روند موفق خود، راهی مرحله بعدی شوند.

کلمبیا با صدرنشینی در گروه K به مرحله حذفی رسید. این تیم در مرحله گروهی با پیروزی مقابل ازبکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو و کسب تساوی برابر پرتغال، بدون شکست راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد و حالا در تلاش است برای چهارمین بار در تاریخ خود به جمع هشت تیم برتر جام جهانی برسد.

در سوی مقابل، غنا به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم گروه L جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کرد. این تیم پس از پیروزی مقابل پاناما، تساوی برابر انگلیس و شکست مقابل کرواسی، موفق شد راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود و اکنون به دنبال صعود تاریخی خود با هدایت کارلوس کی روش است.

کلمبیا احتمالاً با حفظ ساختار موفق دیدارهای اخیر وارد میدان خواهد شد. دانیل مونیوس که تاکنون دو گل در این جام جهانی به ثمر رسانده، دوباره در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد و یوهان موخیکا نیز در سمت چپ خط دفاعی به میدان خواهد رفت. تنها ابهام ترکیب این تیم، انتخاب میان لوئیس سوارز و جان کوردوبا برای حضور در نوک خط حمله است.

غنا نیز با بازگشت چند مهره مهم شرایط بهتری نسبت به بازی‌های گذشته دارد. آتی زیگی پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، دوباره درون دروازه قرار خواهد گرفت و جروم اوپوکو نیز به خط دفاعی بازمی‌گردد تا ترکیب این تیم کامل‌تر شود.

قضاوت این دیدار بر عهده کلمن تورپن، داور سرشناس فرانسوی، خواهد بود. کلمبیا با تکیه بر فرم خوب مرحله گروهی به دنبال ادامه مسیر موفق خود است، اما غنا نیز نشان داده تیمی منظم و خطرناک است و می‌تواند یکی از شگفتی‌های این دوره از رقابت‌ها را رقم بزند.

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