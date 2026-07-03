به گزارش ایلنا، دیدار پرتغال و کرواسی در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با صحنه‌ای جنجالی در وقت‌های تلف‌شده همراه شد. در دقیقه ۱۳+۹۰، ارسال بلندی به محوطه جریمه پرتغال انجام شد و پس از ضربه یوشکو گواردیول، توپ وارد دروازه دیوگو کاستا شد، اما پس از بازبینی تصاویر توسط VAR، داور مسابقه گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

تصمیم داور بر این اساس بود که ایگور ماتانوویچ پیش از رسیدن توپ به گواردیول، تماس بسیار جزئی با توپ داشته و در آن لحظه ایوان پاشالیچ در موقعیت آفساید قرار داشته است.

ماتانوویچ پس از پایان مسابقه درباره این صحنه گفت: «صادقانه بگویم، فقط احساس کردم شاید توپ برخورد خیلی خفیفی با موهایم داشته است. بعد از بازی از داور سؤال کردم و او هم مطمئن نبود که واقعاً توپ را لمس کرده‌ام. تنها گفت که طبق بررسی تصاویر، یک تماس بسیار جزئی با توپ تشخیص داده شده و به همین دلیل آفساید اعلام شده است.»

تصاویر آهسته نیز نتوانستند به‌طور واضح تغییر مسیر توپ را پیش از برخورد اتفاقی آن به رناتو ویگا نشان دهند؛ موضوعی که باعث شد تصمیم تیم داوری همچنان محل بحث و تردید باقی بماند.

ماتانوویچ در پایان با ابراز ناراحتی از حذف تیمش گفت: «واقعاً سخت است بعد از چنین مسابقه‌ای کلمات مناسبی پیدا کنم. هنوز هم پذیرفتن این اتفاق برایم دشوار است. در نیمه دوم عملکرد بسیار خوبی داشتیم و فکر می‌کنم شایسته نتیجه بهتری بودیم.»

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